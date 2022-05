El romance entre Christian Gálvez y Patricia Pardo avanza por muy buen camino. Desde que hace algunos meses se hiciera pública su relación poco después de la inesperada ruptura del presentador y la que hasta ahora había sido su esposa, la gimnasta Almudena Cid, la pareja se ha vuelto inseparable y no duda en dedicarse continuas muestras de cariño.

A pesar de que al principio intentaron ser algo más discretos, ahora no pierden la oportunidad para mostrar lo felices que se encuentran, especialmente en el caso del presentador. Christian Gálvez ha aprovechado la celebración del Día de la madre para dedicar unas bonitas palabras a su pareja, madre de dos niños.

Ha sido durante su programa de radio, en concreto, en el epílogo que el presentador suele hacer en el espacio. Christian Gálvez ha mandado un entrañable mensaje a su madre, a la que también ha dedicado un post en redes sociales: «siento mamá si a veces no te dejo hablar y no te dejo contarme tantas veces las mismas historias. Sé que debería tener la misma paciencia e interés que tú tuviste cuando escuchaste las mías, sobre todo cuando era niño», ha dicho.

Pero la madre de Christian Gálvez no ha sido la única que ha recibido un mensaje del presentador, que ha tenido muy presente a su pareja, la periodista Patricia Pardo.»La vida me ha puesto a otra madre a mi lado. Como compañera de viaje, compañera de vida. Ella es fuerte. Ella es guerra. Ella es la luz que ha iluminado e ilumina mi camino. Ojalá lo siga iluminando y siga cerca de mí. Ojalá siga dando ‘pasiños’ a mi lado, porque me da cada centímetro cuadrado de su ser, y no dejo ni dejaré de hacer admirar su fortaleza», ha asegurado el presentador. «No dejaré de agradecer que me haya elegido como su escudero. Y es que, que te incluya en una familia que no es la tuya vale oro», ha recalcado el presentador. «Leí una vez que no deberíamos enamorarnos de algo o alguien que se pudiera borrar. Ella es imborrable. Lo es hasta en mi piel. Y mi madre también. Así que, os quiero a las dos: feliz día de las madres», ha concluido Christian Gálvez.

Unas preciosas palabras que dejan claro que la relación entre ambos va muy en serio. Es más, recientemente, la revista ¡Hola! publicaba un bonito reportaje en el que se veía a la pareja en Galicia, disfrutando de una romántica escapada en la que, además, Patricia Pardo y Christian Gálvez pudieron estar en compañía de la familia de la gallega.

No es la primera vez que el presentador grita su amor por la periodista, a la que ha dedicado varios mensajes a través de las redes sociales y que son la prueba más clara de que la relación entre ambos va por el mejor de los caminos.