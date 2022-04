El tremendo zasca de Ana Terradillos a Patricia Pardo con Christian Gálvez de por medio

Muchos son los rostros conocidos que aprovechan su presencia en televisión para mostrar algunas dotes desconocidas, entre las que están las culinarias. Este ha sido el caso de Patricia Pardo y Ana Terradillos, que han utilizado su aparición en la última emisión de El Programa de Ana Rosa para elaborar una tortilla de patatas que no ha estado exenta de polémica.

Ambas presentadoras se han envuelto en una competición para ver quién elaboraba el plato más rico. Una batalla a la que ha dado su propio pistoletazo de salida Ana, que no ha dudado en atacar a su compañera en cuanto ha visto su tortilla final: “La mía tiene mejor figura, no es por nada”, dijo. Algo a lo que la actual pareja de Christian Gálvez respondió sin titubeos: “Quién se va a creer que Ana Terradillos, que no puede ni levantarla, haya dado la vuelta a eso. El pan lo has sacado del mismo sitio donde has comprado la tortilla”, contestaba, entre risas pero dando pie a un tira y afloja que ha seguido estando muy presente.

En un intento por tener la última palabra, la de San Sebastián ha sacado a la luz un tema de Patricia Pardo al que todos los periodistas allí presentes habían intentado no hacer alusión: “Ella no se lo cree porque ella es así. He tenido la suerte del principiante. Por cierto, la tuya ¿la has hecho tú o te la han hecho? Digo, a lo mejor Christian ha participado también cortando las patatas”, se cuestionaba la guipuzcoana, sin poder contener la risa. Un ataque que no pareció molestar en absoluto a la gallega, que negó rotundamente que Gálvez estuviera implicado en la elaboración de la tortilla: “Qué mala, qué golpe mas bajo. Venga va, ya te digo yo que no”, zanjaba, cambiando así de tema y lanzándose a probar la tortilla de patatas de su compañera de profesión: “Esto es huevina, esto no es ni huevo de verdad”, replicaba, haciendo referencia a la expresión coloquial a la que se conoce al huevo líquido pasteurizado, típico en el mundo de la hostelería.

Por su parte, Ana parecía estar orgullosa de su creación, defendiéndola a toda costa y asegurando que Patricia “no había pochado la cebolla”, un ingrediente que la vasca hubiera preferido evitar en el plato, ciñéndose a la tortilla convencional, mientras que Patricia sacó el factor sorpresa con una tortilla con cebolla, pimiento y chorizo. Para poner punto final a este pequeño concurso, ambas hicieron hincapié en el “morro” que tenían, dando paso así a la publicidad del programa y dejando en el aire quién de las dos se había alzado con la victoria de esta competición culinaria improvisada.

La reacción amigable de Pardo ante el dardo de Terradillos con respecto a su nuevo romance, deja entrever que entre la pareja del momento todo va viento en popa. Muchas son las ocasiones en las que ambos se han dedicado muestras de cariño tanto en televisión como en redes sociales, provocando así las críticas de algunos detractores e incluso de la propia madre de Almudena Cid, que considera al que fuera su yerno como un “mentiroso”.