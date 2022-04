La ruptura de Almudena Cid y Christian Gálvez ha sido una de las noticias más sorprendentes de las últimas semanas, sobre todo, por las circunstancias en las que se ha producido. Mientras que a la gimnasta se la ha visto triste y cabizbaja, el presentador ya ha rehecho su vida junto a Patria Pardo. De hecho, hace pocos días la revista ¡Hola! publicó un amplio reportaje en el que Gálvez y la periodista disfrutaban de una escapada romántica a Galicia, tierra natal de Patricia Pardo e incluso pasaban tiempo con la familia de la presentadora.

A raíz de la publicación de este reportaje, la madre de la gimnasta, Mina Tostado, publicaba en su perfil de Instagram unas duras palabras y aunque no dice explícitamente que estén dirigidas al que fuera su yerno, dejan poco lugar a la duda. Mina ha compartido un texto bajo el título de Anatomía de un manipulador en el que describe, sin dar nombres, cómo se comporta una persona embaucadora y mentirosa. Un usuario de la red no dudó en responder a esta publicación defendiendo a Christian Gálvez, asegurando que se ha comportado de una manera adecuada ya que, aunque tenga nueva pareja, no ha sido hasta casi cuatro meses después de la ruptura. Unas palabras con las que la madre de Almudena Cid se muestra en desacuerdo: “tú qué sabrás desde cuándo está con otra. Ha sido un mentiroso toda la vida”, ha sentenciado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mina Tostado Garcia (@almocovar)

Sin embargo, no es la primera vez que la que fuera suegra del presentador ‘destapa’ detalles del matrimonio de su hija. El pasado año, Almudena Cid declaró que sí pensaba en ser madre, que “se veía teniendo un hijo”. Una declaración a la que Christian Gálvez respondió con sorpresa: “¿perdona?!, dijo en pleno directo. Apenas unos meses más tarde, se hacía pública la separación de la pareja. Una noticia que sorprendió a muchos, ya que eran uno de los matrimonios más estables del panorama nacional.

Hasta la fecha, nadie más allá del entorno de Christian Gálvez y Almudena Cid sabe qué ocurrió entre ellos en ese tiempo para que tomaran la decisión de separar sus caminos, pero ahora, Mina ha vuelto a dar una pista. Según ha contestado a un usuario en Instagram, el matrimonio sí estaba intentando dar un paso más y tener hijos.

Esta información era solo conocida por el entorno de la pareja, pero la madre de la gimnasta no ha dudado en hacerla pública. Mina se ha convertido en la defensora más férrea de Almudena Cid y no duda en contestar cada vez que le llega un mensaje acusatorio. Es precisamente esto lo que ha ocurrido cuando un seguidor ha escrito un delicado mensaje en el que critica a la gimnasta por no ser madre. Unas palabras a las que Mina ha respondido de manera tajante: “guarde su insulto machista y además no es cierto. Estaban en ello”. Una declaración que deja claro que el matrimonio tenía entre sus planes convertirse en padres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐀𝐋𝐌𝐔𝐃𝐄𝐍𝐀 𝐂𝐈𝐃 (@almudenacid)

Sin embargo, para ellos no era un tema fácil de abordar. De hecho, en alguna ocasión la gimnasta llegó a declarar que sentía una enorme presión por parte de la sociedad a este respecto: “llegué a tener pesadillas, lo pasé realmente mal”, dijo. No obstante, esto es algo que ya no podrá ser, ya que además, la pareja ya está oficialmente divorciada, tras quince años junta y más de una década de matrimonio.