Semana ha llegado a los kioskos este mismo miércoles con una serie de noticias en portada que no han dejado a nadie indiferente. Entre ellas, una que vuelve a situar a Almudena Cid en el ojo del huracán. Y es que, después de haber roto con Christian Gálvez y que éste rehiciera su vida con Patricia Pardo, la exgimnasta se ha convertido en la protagonista por excelencia de la actualidad social.

En esta ocasión, ha sido la madre de la deportista quien ha roto su silencio a través de sus redes sociales. Aunque hasta ahora había pasado desapercibida la cuenta de Instagram personal de la progenitora de Almudena, ha sido el medio citado el que se ha encargado de sacar a la luz algunos zascas que ésta habría dado al que fuera su yerno. Era hace unos días cuando la madre hacía públicas unas palabras en las que dejaba en muy mal lugar al exmarido de su hija: “Ha sido un mentiroso toda su vida”, señalaba. Un comentario que ha llamado especialmente la atención y que deja entrever que a la familia de Cid cada vez se le hace más complicado ocultar su dolor ante una separación y un nuevo romance de Christian casi a la par.

Pero los ataques de la progenitora de la exgimnasta en la plataforma social no quedaron ahí. Hace dos semanas, Mina Tostado compartía con sus seguidores una imagen en la que aparecía un hombre bajo el siguiente título: Anatomía de un manipulador emocional. En la misma, se explicaban, de manera esquemática, las características de una persona que manipula a quienes tiene a su alrededor, entre las que están: “embaucar con la palabra, parecer una persona encantadora, tener habilidades para la mentira, ser egocéntrico, usar el silencio para manipular, ignorar lo que está sintiendo, cuestionar al otro y a su salud mental, no aceptar la culpa, buscar personas vulnerables, tener necesidad de controlarlo todo y reírse del otro sin juzgarle”. Unas acusaciones que, aunque no cuentan con un nombramiento directo hacia el presentador, dejan entrever que él es el destinatario. De hecho, algunos allegados a la madre de Almudena, dejaron por comentarios algunos indicios que demostraban que el entorno de la deportista está muy decepcionado con el que fuera maestro de ceremonias de Pasapalabra: “Y sabemos de quién hablamos…”, “Contacto cero con ese tipo de gente. Mucha fuerza”, “Gente así se mueve por inercia”, eran algunos de los mensajes que aparecen en el pie de una imagen que está dando mucho de qué hablar.

Aún así, también ha habido fans del de Móstoles que han intervenido en la publicación para defenderle: “Te puede gustar más o menos, pero no está haciendo nada malo para que esta señora venga a llamarlo incluso manipulador. Me imagino que cuando estaban juntos era una persona bella, pero ahora es lo peor porque después de 4 meses ya está con otra. Y el mínimo respeto se lo ha tenido, se dejaron y unos meses después está haciendo su vida”. Un comentario que Mina Tostado no ha pasado por alto, respondiendo con contundencia: “Tú que sabrás desde cuándo está con otra. Ha sido un mentiroso toda la vida”, zanjaba, avivando una polémica que parecía haber acabado con la firma del divorcio de Christian y Almudena.