Como cada miércoles, las revistas han llegado a los kioskos cargadas de noticias con la actualidad más candente del panorama social. En esta ocasión, han llamado especialmente la atención las primeras imágenes de Marta Riesco y Antonio David Flores, proporcionadas por Semana, en las que la pareja disfruta de una velada de lo más romántica en la que derrocha complicidad. Por otro lado, Ana María Aldón ha acaparado la portada de Lecturas, dando una serie de titulares que no han dejado indiferentes a los lectores. ¡Hola! continúa con la resaca de los premios Oscar, dejando a Penélope Cruz y a Javier Bardem como principales protagonistas de su primera página en una noche de lo más especial. Y entre tanto, Kiko Hernández ha entrevistado a Carmen Borrego para Diez Minutos.

En primer lugar, Semana ha conseguido captar las fotografías más buscadas del ámbito nacional en las últimas semanas. Pese a que era toda una incógnita cómo iba la relación entre Marta Riesco y Antonio David Flores, en el medio citado han disipado todas las dudas al hacer públicas unas instantáneas en las que la pareja del momento aparece “feliz y enamorada”. Y es que, aunque no se habían dejado ver públicamente desde que salió a la luz su romance, la periodista y el exguardia civil han demostrado que ya poco les importa lo que piensen los medios de comunicación, motivo por el que se han convertido en protagonistas de una cita en la que han compartido risas, gestos de complicidad y naturalidad.

En Lecturas, Ana María Aldón no ha tenido reparo en expresar cómo se ha sentido durante su relación con José Ortega Cano. Aunque hace unos días ambos querían poner fin a los rumores sobre crisis con un posado en común, la colaboradora de Viva la vida ha querido dejar claro por medio de una entrevista que su familia política no se lo habría puesto nada fácil a lo largo de los años. De hecho, la esposa del diestro ha asegurado haber llegado a plantearse la idea de quitarse la vida: “Me quise quitar de en medio por culpa de mi familia política. Un día, cogí el coche, no podía más… Lo que viniera primero. Si venía un camión, un camión. Y si venía un terraplén, un terraplén”, admitía, dejando entrever que, cuando su hijo sea mayor y sepa toda la verdad sobre lo sucedido, su relación con algunos miembros de la familia cambiará por completo.

¡Hola! ha seguido haciendo hincapié en el evento cinematográfico más especial de lo que llevamos de año: los Oscar. La revista ha puesto en portada a Penélope Cruz y Javier Bardem mientras posaban en la alfombra roja previa al evento. Y es que, aunque ninguno de ellos se alzara con la estatuilla, ambos pueden presumir de haber disfrutado de manera conjunta de los que ya pasarán a la historia como los premios más polémicos.

Para poner el broche de oro, Diez Minutos ha compartido, en exclusiva, la entrevista más esperada de Kiko Hernández a Carmen Borrego. Ambos colaboradores de Sálvame han conseguido limar asperezas en los últimos programas, llegando incluso a protagonizar una conversación en la que la hermana de Terelu Campos se ha sincerado al máximo, confirmando que trabajar con los miembros de su familia no es algo que le haga especial ilusión: “Me siento mucho más libre trabajando sin Terelu y Alejandra. Si en mi mano está no trabajar con mi familia, lo haré”, declaraba, aprovechando además para desvelar cuáles serán sus próximos retoques estéticos.