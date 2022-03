El atrevido polígrafo de Carmen Borrego: sus confesiones sexuales más íntimas

Carmen Borrego se ha despojado de la vergüenza y, sin tapujos, ha hecho unas confesiones que han dejado con la boca abierta a toda la audiencia. Ha ocurrido durante el polígrafo del Deluxe, cuando la hija de María Teresa Campos ha hablado de sus experiencias sexuales públicamente. Eso sí, sin querer entrar en detalles.

El polideluxe ha comenzado con la colaboradora confesando haber tenido relaciones sexuales con un conocido presentador que, tal y como ha mencionado, está en activo y no está casado, aunque ha afirmado que no hay sido “solo uno”. En ese momento, Jorge Javier ha afirmado saber de quién se trataba, a lo que la protagonista ha pedido no desvelar su identidad: “No por mí, sino por él”. Otra de sus declaraciones más picantes se ha producido cuando ha afirmado que utilizaba juguetes eróticos, pero no con su marido. “Yo no utilizo juguetes sexuales cuando tengo una práctica sexual con mi marido. No tenemos esa costumbre, sino cuando estoy sola. Tengo vibradores”, ha confesado sin tapujos.

A lo largo de sus declaraciones, la colaboradora también ha negado varias cuestiones planteadas por el programa, como haber tenido encuentros subidos de tono en las inmediaciones de Mediaset. “He tenido algún rollo con alguien de mi trabajo, pero no en Mediaset”, ha explicado. De la lista de personalidades quedan descartados Kiko Matamoros y Alonso Caparrós, al afirmar no haberse sentido atraída por ellos. “Reconozco que es una persona atractiva (Matamoros), pero no me he sentido atraída. Me parece que es un tío que está muy bien. Pero a mí no me gusta”. Y es que, la hermana de Terelu no ha descartado las experiencias lésbicas. “Si me gustara a una mujer no tendría ningún problema”, confesando haberse sentido atraída por una persona del sexo contrario, pero no hasta el punto de tener relaciones sexuales con ella. Al hilo de la conversación, ha asegurado no haber experimentado nunca un trío. “Tampoco lo he buscado, no me llamaba la atención”, ha zanjado.

En una noche llena de confesiones, la malagueña ha recordado haber despertado junto a un hombre que no conocía de nada. “Eso nos ha pasado alguna vez a todos. En ese momento, fui a la cocina, llamé a Belén y le dije que había un hombre en mi cama que no sabía quién era”. Asimismo, ha contado una de sus anécdotas que mejor recuerda: cuando su madre intentó entrar por la ventana de la habitación mientras estaba con un hombre. “Mi madre llama, llama y llama y si no se lo coges, se vuelve loca. Yo no se lo cogía porque estaba con alguien, entonces vino y me dijo ‘¿no me vas a coger el teléfono?”.

Del mismo modo que la protagonista de la velada ha disfrutado durante tantos años porque, como ella misma ha explicado, ha sido joven, ha tenido vida y se lo ha pasado muy bien, también ha vivido todo lo contrario. Borrego ha afirmado haber perdido completamente el apetito sexual tras someterse a la operación estética para eliminar su papada. “Estaba hecha polvo. Como yo estaba no podía tener nadie apetito sexual, solo Kiko Matamoros. No tiene nada que ver con quitarte la papada, es porque te encuentras mal”, ha sentenciado. Uno de los momentos más anecdóticos de la noche se ha dado cuando Carmen ha negado haberse metido mano en mitad de una cena. Sin embargo, Conchita ha anunciado que la protagonista estaba mintiendo, a lo que ella, ruborizada ha respondido: “¿Y quién no lo ha hecho?”.