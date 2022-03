El matrimonio de Ana María Aldón y Ortega Cano está siendo el tema por excelencia en la prensa rosa. Cuando parecía que el asunto iba a cesar al haberse confirmado la superación de esta pequeña crisis, la hermana del protagonista vuelve a echar leña al fuego. Conchi Ortega ha entrado en directo vía telefónica al plató de Viva la Vida para dejar claro que no quiere que la nombren más. Durante la conversación, la cuñada de Ana María ha dejado entrever que entre ella y la protagonista no hay una buena relación.

La hermana de Ortega Cano ha llamado al espacio televisivo para pedir, por favor, que nadie la volviera a mentar: “Que siempre esté mi nombre en boca no me parece bien. Yo lo único que he hecho mal es decir esa palabra (refiriéndose a cuando insultó a su cuñada)”. A pesar de que la diseñadora ha dejado bien claro que ella no tuvo en cuenta esa palabra, Conchi ha vuelto a pedir perdón. Sin embargo, las cosas han ido a peor, pues la hermana de Ortega Cano ha pedido que no la vuelvan a mencionar, a lo que la aludida ha respondido contundente: “No soy yo, es tu amigo Sergi”. Una respuesta que Conchi ha calificado como “mentira”, pues ha manifestado que la única relación que tiene con Sergi es cuando él viene a su peluquería. Una versión muy diferente a la que él ha contado en televisión, donde ha asegurado mantener una amistad, verse diariamente e, incluso, comer juntos. “Yo a Sergi no lo veo nunca”, ha respondido contundente.

Al hilo de la conversación, la hermana de Ortega Cano ha soltando una bomba que ha dejado atónita a la diseñadora: “Yo a ti no te he caído bien. Ni yo ni mi familia”. La aludida ha desmentido esa teoría y ha pedido por favor que le digan qué ha hecho ella para merecer “tanta basura”. “Yo no he hablado mal de Ana María con nadie”, ha explicado la hermana de Ortega, a lo que la diseñadora ha contestado: “Yo a Conchi la he tratado con el máximo respeto y si no que haya una sola cosa que pueda decirme”. Para quitarle hierro al asunto, Conchi ha querido sentenciar la conversación expresando su deseo: “Yo lo que quiero es que te lleves bien con mi hermano y que mi hermano sea feliz”.

Sin embargo, la conexión telefónica no ha terminado ahí. Para sorpresa de Ana María, Conchi ha confesado en directo que la diseñadora tampoco tiene relación con Paco, otro de sus hermanos. “No le habla ni a mi hermano Paco tampoco, no tienen relación”, ha confesado la hermana de Ortega. La diseñadora, enfadada hasta el punto de preguntar si estaba siendo una broma, ha respondido tajante: “Yo también estoy cansada de muchas mentiras y una de ella es esta, que yo tengo mala relación con Paco”. Conchi ha querido explicar que hacía referencia a la relación que, según ella, habría que tener entre cuñados, a lo que Ana María ha sentenciado: “Pues dame las pautas de lo que hay que hacer con la familia. Venga, dime cómo tengo que vivir”.

Tras esta dura conversación en directo, Ana María ha manifestado enfadada: “Yo estoy en un punto ya de hartura que no sé por dónde va a salir la cosa”. La diseñadora, entre lágrimas, ha expresado que siente cómo la gente le está diciendo cómo vivir. “El problema es que estoy estorbando. No me meto en la vida de nadie, solo vivo mi vida con mi marido y mi hijo”, ha explicado. Cansada de recibir críticas cada vez que se sienta en un plató de televisión y abre su corazón, la diseñadora ha dejado bien clara una cosa: “Yo no he venido al mundo para satisfacer las necesidades de los demás. A mí nadie me puede decir cómo tengo que llevar mi vida”. Además, la de Sanlúcar ha emitido un mensaje muy contundente, con el que ha querido zanjar la conversación y dejar las cosas bastante claras. “Yo hago mucha falta a gente que tengo a muchos kilómetros y la gente que tengo cerca quieren gobernar mi vida”, ha sentenciado. Una cuestión que no es nueva, pero que Ana María espera ponerle pronto punto y final.