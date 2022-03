La familia de Ortega Cano acusa a Ana María Aldón de aislarle

La situación entre José Ortega Cano y Ana María Aldón en los últimos días ha sido objeto de numerosas especulaciones. Era la colaboradora la que alzaba la voz en Viva la vida y explicaba que no estaba pasando un buen momento en su matrimonio.

Este fin de semana, Aldón ha vuelto a confirmar que no tiene en mente divorciarse del diestro, y ha respondido a todas las afirmaciones que se han vertido a lo largo de los últimos días. Una de ellas, en relación a unas declaraciones por parte de la familia del torero, que apuntaba a que la andaluza le tiene dominado y que hay miembros de su familia con los que no le permite hablar.

Unas afirmaciones que contrastan de manera radical con la actitud que Aldón ha mostrado recientemente, visiblemente afectada por la situación. Sin embargo, la colaboradora no ha dudado en responder a esta cuestión: «te están informando mal», ha dicho tajante a Antonio Rossi, que ha sido el que ha accedido a esta información: «La persona que te informa, te informa mal, de forma errónea y con inquina y maldad hacia mí. Está metiendo mucha mierda, y es lo que sobra en el matrimonio», ha sentenciado.

Ana María ha revelado que es perfectamente consciente de quién es la persona que está haciendo este tipo de comentarios para dañar al matrimonio: «sí sé quién le está pasando esta información y tiene que ver con amigos y familia», ha comentado, cansada ya de especulaciones y rumores: «¿quién puede tener tanta maldad para decir eso a un periodista? Sé de dónde viene, de alguien de la familia», ha relatado, aunque ha matizado que no se trata ni de Rocío Flores ni de Gloria Camila.

La colaboradora ha dicho que está un poco cansada de todo esto. Ya hace unos días revelaba que le había pedido a su marido que hicieran más cosas juntos para superar las consecuencias que la emisión de los especiales de Montealto y la docuserie de Rocío Carrasco habían tenido en su matrimonio. Aldón recalcaba que ella creía el testimonio de la hija de Rocío Jurado, lo que ha podido generar cierto desconcierto en su entorno. Ella misma se quejaba de que su marido no había reaccionado de manera alguna tras explicar cómo se sentía ante Emma García. No obstante, ha confirmado que le gustaría que la defendiera: «yo espero la defensa de mi marido porque solo lo puede decir él si esto es cierto o no. Y la necesito, porque me parece muy injusto. Yo no permitiría a nadie de mi familia que le digan una cuarta parte de lo que dicen de mí. No lo permito. Porque mi marido no se lo merece», aseguraba tajante.

Este lunes, en El programa de Ana Rosa han comentado todo lo que ha ocurrido en estos días en torno al matrimonio. Antonio Rossi se ha mostrado un poco molesto después del desencuentro en Viva la vida y ha querido dejar claro que solo se refería a una parte de la familia del diestro: «tienen un sentir hacia Ana María, como que lo tienen aislado. Es injusto o no es lo que piensa la familia de su marido, si hay mierda, la han puesto ellos y aquí contamos todos los flecos de la historia. Puedo contar muchos más detalles sobre lo que piensan sobre Ana María, pero que no maten al mensajero. Es parte de la familia no toda», ha dejado claro.

No ha sido Rossi el único que se ha pronunciado, sino que también han ofrecido su visión el resto de colaboradores. «Ana María interpreta mal, ella con la hermana de Ortega tiene una relación buena y parece que es toda la familia y es parte y ella sabe de más que parte de la familia es. Ortega ha hablado con algunos miembros de su familia porque lo que no quiere es conflicto», ha recalcado Marisa Martín Blázquez. Por su parte, también Alessandro Lequio ha defendido a Aldón, después de que la semana pasada se mostrara más crítico con ella: «Ana María se ha dedicado echar la culpa a los demás cuándo ella es la que ha montado este follón pero es angustioso para ella vivir con su familia política», ha sentenciado.