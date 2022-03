Marta Riesco aterriza en Spotify

Un sueño cumplido. Marta Riesco ha compartido en sus redes sociales el lanzamiento de su single No tengas miedo, que ya está disponible en Spotify. Además de ser influencer, reportera y periodista, ahora ha lanzado su carrera como cantante hacia el estrellato. Ya en 2010, Marta expuso este tema en la preselección de RTVE para representar a España en Eurovisión, aunque en ese momento no fue elegido. Ahora, gracias a la colaboración con Telecinco, la influencer ha podido relanzar su canción, que ya está disponible en todas las plataformas.

Ha sido ella misma quien ha compartido la noticia con sus miles de seguidores, en un post donde ha explicado que la compuso con 18 años, cuando su sueño era la música. “Quizás no sea la mejor canción del mundo pero la canté con toda la ilusión de quién empieza algo. Un estudio casero, una estudiante recién salida del colegio y un compositor amateur (@nico_gcaballero) que solo querían pasarlo bien y disfrutar haciendo lo que les gustaba. 15 años después rescatan la canción los medios”, ha narrado. La colaboradora de Mediaset ha confesado que al principio se sintió mal y se enfadaba cuando alguien la cantaba, pero que poco a poco se fue dando cuenta de que esa canción había vuelto a su vida con un claro mensaje: No tengas miedo. “De repente, hace unos días, sonó el teléfono, era Mediaset… y hoy comienzo a escribir un nuevo capítulo de mi alocada vida. Voy a disfrutarla!”, ha compartido emocionada.

La colaboradora también ha comunicado la noticia en sus historias de Instagram, donde ha informado que ya estaba la canción disponible en todas las plataformas y ha pedido, por favor, que la gente que la utilice le etiquete para poder compartirlo. “Y esta tarde, en Ya son las 8, va a haber muchas sorpresas, así que no os lo perdáis”, ha dicho expectante. Una canción que ya está inundando las redes sociales y que, seguramente, tendrá pronto un videoclip que la acompañe.

La relación que Marta mantiene con la música no es nada nuevo. Rondaba el año 2007 cuando apostó por su pasión y decidió presentarse a Factor X y, aunque no tuvo mucha suerte en sus aspiraciones como cantante, volvió a probar suerte en Eurovisión. Spoiler: tampoco le fue bien, pues el elegido finalmente fue Daniel Diges y su canción Algo Pequeñito. Ahora, parece que su relevancia mediática por la relación que mantiene con Antonio David ha sido la causante de que su canción vuelva a resurgir. “Cuando empezaron a rebuscar en mi pasado para justificar que siempre he querido ser famosa y que estaba encantada con que se estuviese hablando (mal) de mí, una de las cosas que hicieron fue sacar esta canción”, ha compartido la artista en su cuenta de Instagram. “Mala suerte, buena suerte…¿Quién lo sabe?”, ha confesado. Sea como fuere, lo que está claro es que la colaboradora ha aprovechado esta oportunidad para explotar una de sus múltiples facetas y, seguro, que este single será próximamente un hit.