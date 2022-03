La conexión entre Rocío Flores y Marta Riesco más allá de Antonio David Flores

Marta Riesco y Antonio David Flores son una de las parejas sorpresa de este 2022. El pasado mes de enero la revista Lecturas confirmaba este nuevo romance que parece que todavía sigue existiendo. Una noticia que también afectaba a otras protagonistas de esta historia: Olga Moreno, expareja del exguardia civil y a su hija, Rocío Flores. La colaboradora de El programa de Ana Rosa mantenía una excelente relación con la periodista. De hecho, estuvieron juntas días antes de que saliera a la luz esta información en el cumpleaños de la nieta de La más grande.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riesco (@marta.riesco)

Ahora, no solo les une un vínculo familiar, ya que Marta se ha convertido en la nueva pareja de su padre, sino que coinciden en su gusto por la moda. Ambas comparten una prenda que es tendencia cada temporada. Se trata de una biker negra con tachuelas y dibujos repartidos por todo el diseño de la firma Koker. Modelo que han lucido tanto la comunicadora como la exconcursante de Supervivientes.

Rocío Flores llevó esta prenda durante un evento público al que acudió el pasado mes de junio. La hija de Rocío Carrasco la combinó con unos shorts y una camiseta negra, y sandalias a tono. Por su parte, Riesco, posaba con la cazadora de polipiel en sus redes sociales. En una de las veces que la lució aparece en las inmediaciones de Mediaset posando mirando al objetivo de la cámara y conjuntando este patrón con unos pantalones de traje rojos.

No es la única vez que Marta Riesco ha querido lucir esta cazadora tan peculiar y llamativa a partes iguales. La otra ocasión, apostó por el mismo color que la hija de Antonio David Flores para rematar un estilismo con el que también se fotografió y mostró a sus seguidores de Instagram.

Por el momento, aunque manteniendo las distancias, Marta y Rocío se siguen teniendo como amigas en Instagram. Cuando se confirmó que estaba mantiendo una relación sentimental ambas mujeres coincidieron en el plató, ya que trabajan en el mismo programa, una como reportera y la otra como contertuliana del Club Social de El programa de Ana Rosa.

Aquella ocasión en la que coincidieron, Marta expresó que experaba que su relación con Rocío Flores siguiera igual que hasta antes de conocerse la noticia. «Me ha conmovido ver a Rocío, pero si me preguntas a mí estoy bien, estoy feliz y tengo la suerte de que mi familia no ha juzgado lo que he sentido. (…) No tengo que esconderme, estoy para apechugar pero no voy a dar detalles de mi vida íntima porque me pertenece a mí», comentó con los ojos vidriosos para después añadir que ella «respeto el dolor de las partes pero no soy responsable. (…) Para todo lo que me necesites estoy aquí», confesaba mirando a la hija de Antonio David.