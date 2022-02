Antonio David Flores ha empezado una nueva etapa. Parece que su ruptura con Olga Moreno es cada vez más definitiva. A pesar de que en los últimos tiempos se ha hablado de una posible ruptura con Marta Riesco y un acercamiento con la que ha sido los últimos años su esposa, ahora Antonio David ha dado un paso adelante con el que parece descartar cualquier reconciliación, al menos, de momento.

Tal como se ha podido confirmar en los últimos tiempos, el que fuera colaborador de Mediaset ya no reside en la casa de Málaga que ha compartido con su familia. Hasta ahora, Antonio David estaba quedándose en casa de su hija Rocío Flores, pero ahora ha decidido cambiar de aires.

El fotógrafo Diego Arrabal ha comentado en Viva la vida que Antonio David Flores acaba de mudarse a una nueva casa en Málaga. Aunque el exmarido de Rocío Carrasco podía haber buscado residencia en Madrid, donde reside Marta Riesco, parece que Antonio David se ha decantado por la Costa del Sol, donde ha pasado los últimos años, a pesar de que realiza constantes viajes a la capital.

Según ha recalcado el reportero, en los últimos días se ha podido ver a Antonio David Flores haciendo el traslado de algunas de sus pertenencias de una casa a otra y poner punto final a sus años de convivencia con Olga Moreno. No obstante, el hecho de que se haya mudado no significa que la pareja vaya a confirmar el divorcio. Algunas fuentes cercanas apuntan a que la pareja no tiene intención de dar ese paso, al menos de momento. Una decisión que, según parece, no es del agrado de la familia de Olga Moreno, tal como ha relatado el periodista Antonio Rossi. Para Olga Moreno, lo más importante siempre ha sido el bienestar de sus hijos, en especial, de los dos más pequeños, ya que Rocío Flores es completamente independiente en todos los aspectos.

Según ha apuntado Diego Arrabal, Olga Moreno y Rocío Flores han aprovechado estos días para disfrutar de una escapada juntas, a una isla de la que no ha dado más detalles. Lo que no se sabe es si alguien más las ha acompañado en este viaje.

Para Rocío Flores no están siendo momentos fáciles. Más allá del tema de su padre y Olga Moreno y todo lo relacionado con su madre, Rocío Carrasco y sus recientes declaraciones tras la emisión de Montealto, la colaboradora de televisión acaba de poner punto final a su relación con Manuel Bedmar, con quien llevaba seis años. Al parecer, la pareja se ha dado cuenta de que tiene prioridades diferentes en su vida. Rocío está cada vez mejor en su nueva faceta de colaboradora y con la vida que tiene en Madrid, mientras que Manuel prefiere continuar en Málaga. El tiempo dirá si esta separación es definitiva o solo un punto y aparte.