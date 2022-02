Anabel Pantoja, Olga Moreno e Irene Rosales ‘olvidan’ con Raquel Bollo sus respectivas crisis

Podría decirse que el Salón Internacional de la Moda Flamenca de Sevilla ha servido como perfecta terapia para cada uno de sus asistentes. En medio del aumento de casos por covid y tras haber vivido una Navidad un tanto atípica, muchos han sido los rostros conocidos que han aprovechado para viajar hasta la capital andaluza presenciar los desfiles que muchas profesionales llevaban tiempo preparando con ilusión. Entre ellas Raquel Bollo, que ayer mismo vivió un sueño al estrenarse como diseñadora de moda, sacando a la luz su primera colección.

Como no podía ser de otra manera, algunas de sus amigas no han querido perderse una jornada tan especial para la colaboradora. Y es que pese a que las tres han acaparado la atención televisiva en las últimas semanas, Irene Rosales, Anabel Pantoja y Olga Moreno han hecho acto de presencia en el enclave en lo que ha significado toda una reaparición mediática de lo más esperada.

La primera en compadecer frente a las cámaras fue la esposa de Kiko Rivera. Después de haberse hecho públicas las durísimas declaraciones del hijo de Isabel Pantoja hacia su hermana, muchos han sido los que se han posicionado a favor de la hija de la tonadillera, sentenciando al DJ. Un tema que parece incomodar bastante a la que fuera colaboradora de Viva la vida, que prefirió “mantenerse al margen” mientras disfrutaba del día de Raquel Bollo. No obstante, en el que fue su programa quiso sacar la cara por su marido al calificar como “desmesuradas” las actitudes que se estaban teniendo hacia él.

Otra de las grandes protagonistas de la actualidad más reciente ha sido Olga Moreno. Su reciente ruptura con Antonio David Flores ha provocado un sinfín de opiniones, más aún cuando Marta Riesco salió a decir públicamente que estaba enamorada del todavía marido de la ganadora de Supervivientes. En medio de toda la polémica, la diseñadora no ha querido confirmar ni desmentir los rumores sobre posible reconciliación con el que fuera marido de Rocío Carrasco, ciñéndose únicamente a hablar sobre la Feria de Sevilla y sobre su gran pasión, la moda.

Anabel Pantoja también se ha convertido en una de las grandes protagonistas de las parrillas televisivas. Y no es para menos, ya que era justo hace una semana cuando Kiko Matamoros desvelaba para Viva la vida que la sevillana y Omar Sánchez habrían decidido romper su relación. Una información que corroboró ella misma en Sálvame, y tras haber estado varios días dando vueltas al mismo tema, quiso viajar a su ciudad natal para “desconectar” sobre todo lo sucedido. No obstante, en SIMOF también fue preguntada por su situación y por cómo estaba viviendo esta montaña rusa de emociones: “Me ha venido muy bien estar con mis amigos, con mi padre, con mi madre, todo. Me ha venido muy, muy bien. Estoy muy bien y os mando un beso a todos”, aseguraba, haciendo gala de su simpatía. Aún así, no quiso dar opinión sobre la portada de su primo Kiko en Lecturas.

Entre los invitados al desfile de Raquel Bollo no solo estuvieron ellas. También se dejaron ver Belén Esteban, Norma Duval, y cómo no, Alma Cortés. Todas ellas quisieron brindar ánimo a la empresaria en esta nueva etapa, acompañándola también en una posterior fiesta en la que no faltaron los bailes.