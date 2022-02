Anabel Pantoja da el portazo definitivo a su matrimonio con Omar Sánchez

Son días complicados para Anabel Pantoja. Se dio el ‘sí, quiero’ el pasado mes de octubre y nada hacía presagiar el inesperado desenlace de su historia de amor. Nada más comenzar el año, la prima de Kiko Rivera confirmaba que se separa de Omar Sánchez, el empresario con el que ha mantenido un romance de más de cuatro años. Este lunes, la sobrina de Isabel Pantoja contaba entre lágrimas en Sálvame que la decisión la había tomado ella porque ya no siente lo mismo por el que hasta hace unas semanas era su pareja.

No hay vuelta atrás, así de claro lo dejaba en el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez. Anabel dejó atrás Sevilla para iniciar una nueva vida en Pozo Izquierdo junto a su novio y así forjar un futuro juntos. Desde entonces, la colaboradora ha estado entre Madrid, Sevilla y Gran Canaria durante los últimos años. Pese a la ruptura con Omar, la creadora de contenido ha tomado la decisión, al menos por ahora, de seguir viviendo al lado del instructor de surf, a tan solo unos kilómetros.

Anabel Pantoja no ha querido alargar más el sufrimiento y ha tomado una importante y determinante decisión. Todas sus cosas ya han sido empaquetadas y trasladadas a su nuevo hogar, tal y como se ha podido ver en Sálvame.

Cuando Anabel Pantoja tomó la decisión de continuar su vida separada de Omar, se trasladó a otra propiedad en la que ha estado hasta ahora. De vez en cuando tenía que desplazarse a la vivienda que había compartido con el exconcursante de Supervivientes para recoger sus pertenencias y enseres personales. Asimismo, han tenido que tener alguna que otra conversación para dejar todo solucionado.

La mudanza se produce tan solo tres días de anunciar que su matrimonio con Omar había llegado a su fin. “Soy yo quien toma la decisión. Nosotros tenemos crisis y enfados de pareja, que no voy a entrar en ello. Voy a hablar de lo que me ha pasado a mí. Hay un momento que veo que no avanzo, que es cuando él vuelve de Supervivientes. No es que él se me quede pequeño, es un gran hombre, quizá la que no ha estado a la altura soy yo, pero veía todo muy dormido…”, explicó con un hilo de voz Anabel Pantoja.

Por el momento, Omar Sánchez no se ha pronunciado, tan solo se ha limitaod a decir que «no voy a hablar». Sin embargo, Kiko Hernández ha anunciado que el próximo miércoles saldrá una publicación con las primeras palabras de la ya expareja de Anabel Pantoja. Los colaboradores que se encontraban en el plató cuando el contertuliano ha lanzado esta noticia han expresado que la sobrina de Isabel Pantoja no tiene que temer lo que vaya a salir, bajo su punto de vista.