El posible comprador de Cantora hace un llamamiento a Isabel Pantoja

Desde que estallara la enemistad entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, muchos han sido los rumores que han girado en torno a Cantora. Y es que mientras que el DJ estaba dispuesto a vender su parte de la finca, la tonadillera parecía mantenerse firme en sus convicciones de no abandonar el que fue su nidito de amor junto a Paquirri. Una decisión que ha provocado que muchos interesados lancen pujas al aire con la esperanza de que alguna de ellas sea escuchada por la cantante.

Este ha sido el caso de Antonio de la Puerta. Las cámaras de Gtres se encontraron con el jinete en el Salón Internacional de la Moda Flamenca en Sevilla, lugar donde tuvo oportunidad de expresar su deseo de hacerse con Cantora: “Lo he dicho muchas veces, el primero que la intentó comprar fui yo. Lo que pasa es que con Isabel no se puede hacer nada. Vendió la parte buena y lo que queda, aparte de estar abandonado, pide mucho dinero. La hectárea en Cantora puede valer 2.000 euros, como mucho tres, y ella pide 6 o 7 mil euros por hectárea”, comenzaba explicando el experto en caballos. Pero su relato no quedó ahí, y quiso dejar entrever que la tonadillera no estaba dispuesta a aceptar visitas en su hogar, lo que complicaba bastante cualquier proceso: “Yo quiero ir para ver si le puedo vender aquello. Ella está reacia, y ahora que Agustín no está con ella, ¿qué hace allí sola? Es muy difícil tomar contacto con ella, pregunté a su hermano Bernardo y me dijo que no le hablaba ni a él”, continuó desvelando, además de hacer hincapié en la difícil situación por la que atraviesa la artista: “Se va a quedar sola. La madre que en paz descanse, Agustín se ha ido… Ahora con más motivo tiene que vender aquello”.

Pese a que el estado de Cantora no es del todo óptimo, habría muchas personas dentro de nuestras fronteras dispuestas a hacerse con la finca. Así lo contaba de la Puerta para nuestros reporteros: “Hay mucha gente interesada. Tengo gente de Zaragoza interesada por el morbo de tener Cantora, y además para poner molinos que generen luz. También hay gente de Cádiz que quiere tener ahí a su ganado”, aseguraba, dejando entrever que si la venta del espacio no se ha hecho es por la negación de la tonadillera. No obstante, ha querido advertir a todos aquellos compradores sobre lo que se encontrarán al llegar a Cantora: “El que lo compre se tiene que gastar dinero para que sea provechoso, porque está abandonado. Cuesta más dinero arreglarlo que comprarlo. Veremos a ver si se decide”, zanjaba, refiriéndose a Isabel y a su indecisión sobre el futuro de la que ha sido su casa durante mucho tiempo.

La idea de implantar un parque de molinos eólicos en Cantora ya sonó con fuerza hace unos meses, cuando en Viva la vida tanto José Antonio Avilés como Ana María Aldón desvelaron las intenciones de la que podría haber sido una transacción histórica: “La intención de la empresa es construir un parque de molinos eólicos para generar energía renovable. Un negocio en auge muy rentable y para el cual la localización de Cantora es la ideal, ya que el viento no para de soplar”, contaron. Por el momento, Isabel parece no haber dado un paso al frente, aunque lo cierto es que la gran cantidad de ofertas que recibe podrían hacer cambiar su parecer.