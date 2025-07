Hiba Abouk sorprende y rompe una lanza a favor de Escassi: "Qué miedo"

La reciente -e inesperada- ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas está dando mucho de qué hablar. Más allá del motivo por el que la ya ex pareja ha decidido separarse tras tres meses distanciados por la participación del jinete en Supervivientes, también está en el foco la ‘cara b’ del colaborador televisivo con las que han sido sus novias. Si hace unos meses era Sonia Ferrer la que advertía sobre que era mejor llevarse bien con él que mal, ahora ha sido María José Suárez, que ha suscrito cada palabra que dijo la presentadora.

Quien también mantuvo un affaire con Escassi fue Hiba Abouk. El pasado verano protagonizaron una historia de amor al más puro estilo Grease que quedó en un romance de verano. La actriz ha reaparecido en las últimas horas en el photocall de los premios de la Academia de la Moda donde, además de zanjar si está o no enamorada, se ha pronunciado sobre si está de acuerdo sobre lo que dicen del lado oscuro del jinete.

Hiba Abouk reacciona a la ‘cara b’ de Escassi

Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk, en Túnez. (Foto: Telecinco)

Vestida de Juan Vidal y a punto de marcharse lejos de España para disfrutar de esta temporada estival, la protagonista de El Príncipe ha reaparecido ante las cámaras con motivo de una de las grandes noches de la moda española: «Todavía sigo en Madrid, hace un par de semanas estuve en Ibiza trabajando. Escapada en familia. Es imposible que me vean los paparazzis, no vais a llegar».

Sin embargo, la intérprete no ha podido esquivar las preguntas de la prensa sobre Escassi, con el que tuvo un breve romance el verano pasado. Los reporteros han querido saber si piensa que el ex de Lara Dibildos tiene un lado oscuro que solo sus parejas conocen: «No voy a hablar de algo que no sea de mí, es que me preguntáis por terceras personas que es como si os pregunto… Ha pasado un año, la vida te cambia y es que no se nada de lo que me preguntáis. Mi silencio es porque no tengo nada que decir sobre este tema. No pienso contestar. He sido ya bastante…».

Álvaro Muñoz Escassi posando en un evento. (Foto: Gtres)

Sobre si el motivo por el que prefiere no hablar es por «miedo» a la reacción del colaborador de TardeAR, Abouk ha sido muy clara y ha negado que tenga temor hacia el jinete: «Miedo, qué miedo por favor… Que va que va, no va por ahí, va por una voluntad mía de sabéis cómo soy. Hoy vengo a apoyar la moda española, hablo de mi trabajo. De mis hijos hablo porque son míos».

Finalmente, la socialité ha respondido si, meses después de romper con Antonio Revilla -su última pareja-, ha vuelto ha encontrar de nuevo el amor. «¿Estás enamorada?», le han preguntado. «Nada», ha dicho tajante.