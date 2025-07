Sheila Casas aclara por fin si ha roto con Álvaro Muñoz Escassi por culpa de una infidelidad

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi estaban viviendo una historia de amor que parecía ser eterna, pero el tiempo ha demostrado lo contrario. Hace unas horas emitieron un comunicado anunciando la ruptura y, como no podía ser de otra forma, los rumores no se han hecho esperar. Álvaro cometió errores en el pasado y algunos pensaban que había engañado a Sheila. Esta última ha decidido cortar por lo sano y ha mandado un mensaje para que no haya ningún tipo de duda.

Sheila ha hablado con D Corazón, programa presentado por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos. Exactamente ha declarado: «Me dice y voy a leer literalmente. Se están diciendo muchas mentiras, no todo vale para sacar información nueva. En absoluto ha habido infidelidad por parte de ninguno», aclaraba. «No hay terceras personas, de verdad. Era una relación tradicional. Nada más que eso».

La hermana de Mario Casas está molesta. Según ha contado, su historia con Escassi ha terminado de manera amistosa. Nunca tuvieron pactos ni acuerdos y consecuentemente la ruptura también ha seguido un camino convencional. Se han dado cuenta de que iban a ser más felices por separado y han actuado en consecuencia. Nada más.

El comunicado de Sheila Casas. (Foto: Instagram)

Después de hablar con el citado espacio de TVE, ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir un comunicado tajante. «Quiero dejar claro que es absolutamente falso que nuestra relación haya terminado por una infidelidad. No ha existido tal cosa por parte de ninguno de los dos. Nos tenemos un profundo cariño y respeto mutuo y nos deseamos lo mejor ambos», empieza diciendo.

La artista no quiere que nada ni nadie ensucie la historia de amor que ha vivido junto a Escassi. «Lamento que algunos medios de comunicación estén haciendo un periodismo irresponsable, difundiendo rumores infundados sin contrastar la información. Este tipo de actuaciones solo contribuyen a desinformar y dañar gratuitamente por dar una noticia nueva».

La polémica no ha terminado

La intención de Sheila era acabar con los rumores, pero parece que esto tendrá que esperar. Todavía quedan muchos capítulos de esta historia y algunos colaboradores quieren dar su opinión, por ejemplo Alba Carrillo. La tertuliana trabaja en D Corazón y al escuchar las palabras de Sheila ha comentado: «Pongo la mano en el fuego por ella, pero no puedes poner la mano en el fuego por él».

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas en Madrid. (Foto: Gtres)

El periodista Luis Pliego tiene una visión parecida. Según su experiencia, cree que con el paso del tiempo irá saliendo más información sobre este asunto. «Álvaro es muy reticente a contar las cosas de primeras, luego ya se suelta», ha comentado, analizando el comportamiento del jinete. «Conozco muy bien a los dos porque trabajo con ellos en otro programa que no voy a decir y cuando ellos empezaron su relación que la llevaban a escondidas yo un día estaba en la sala y entraron ellos y dieron rienda suelta a su pasión».

Mientras tanto, el comportamiento de Álvaro está siendo prudente. No ha hablado mal de nadie y ha intentado mantenerse al margen. Pero, ¿le pasará lo mismo que sucedió con María José Suárez? Al principio, esta separación parecía ser amistosa y después dio un giro sorprendente.