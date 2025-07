Sonia Ferrer se blinda tras ser la primera mujer que habló de las sombras de Escassi

Sonia Ferrer ha sido interceptada por los reporteros, quienes han aprovechado para preguntarle por la última polémica de su ex, Álvaro Muñoz Escassi. Sobre todo, después de la entrevista concedida por María José Suárez, en la que la modelo aseguraba que el jinete tenía un lado oscuro con sus exparejas, con actitudes denunciables y que todas le temían. Algo, sobre lo que Sonia Ferrer no ha querido pronunciarse, negándose a decir nada sobre este nuevo drama en el que se ha visto envuelto Escassi, quien está en el ojo del huracán tras romper con Sheila Casas. Sonia y Álvaro mantuvieron una breve relación sentimental en 2013, tras conocerse en el programa ¡Mira quién salta! Un romance que duraba apenas 10 meses y que estuvo marcado por la polémica. Historia que ya ha quedado en el pasado, aunque la propia Ferrer aseguraba «que no le gustaría tenerle como enemigo». Declaraciones correspondientes al año pasado, cuando la presentadora también se cuestionaba que nadie hablase mal de Escassi habiendo «tantos cadáveres por el camino».

Álvaro Muñoz Escassi y Sonia Ferrer en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Declaraciones en las que se ha reiterado María José Suárez. «Es verdad que no le quiero tener como enemigo. A las buenas es muy buenas, pero a las malas, no le quiero tener de enemigo», señalaba tajante sobre la forma de ser del jinete. De hecho, la única que parece defenderle es Lara Dibildos, la madre de su hijo, quien no duda en dar la cara por él. Mientras que, por su parte, Escassi procura mantenerse en silencio y todavía no ha respondido a esas duras acusaciones. Eso sí, transmitía a su entorno más cercano su opinión al respecto, y es la que de que considera que María José «es una mala persona».

Álvaro Muñoz-Escassi en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Después de su polémica ruptura con Sheila Casas, la pareja ha acaparado todo el foco mediático, pese a que ambos aseguraban haber puesto fin a su relación de mutuo acuerdo y sin ningún drama de por medio. Pese a ello, durante estas semanas las especulaciones no han cesado. Y hay quien asegura que el principal motivo se debe a un cambio en la forma de ser del jinete. «Álvaro, después de salir de Supervivientes, ha dado de un cambio radical a su vida. Está a otro rollo, es otra persona, no quiere o no estaría dispuesto a aguantar según qué cosas», insinuaba una confidente secreta. «La decisión ha sido una sorpresa, pero ha habido momentos, no sé si mensajes y ocasiones concretas en público en los que Escassi llegaba a sentirse muy incómodo», dejaba entrever dicha fuente. Por ejemplo; que si veía a Escassi con el móvil y no le prestaba la suficiente atención, Sheila no dudaba en abandonar el lugar de manera repentina y sin previo aviso. Algo, que según apuntan, habría terminado colmando su paciencia.