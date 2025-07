La ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas no ha sorprendido a muchos, o al menos, a María José Suárez, con la que el jinete tuvo una relación sentimental de tres años y que terminó, según contó la modelo, por una supuesta infidelidad por parte del colaborador televisivo que aseguró que tenían «una relación abierta». Por el momento, la hermana de Mario Casas solo ha tenido buenas palabras hacia el ex concursante de Supervivientes a pesar de su reciente separación. Sin embargo, las otras novias que ha tenido Escassi no dicen lo mismo ya que aseguran que tiene una parte oscura que muy pocas personas conocen.

La cara B de Escassi, según sus ex novias

La separación de Escassi y María José Suárez fue una de las noticias más inesperadas del pasado verano. Debido a su fama de Don Juan, el entorno del jinete contó que efectivamente parecía que había encontrado la estabilidad con la modelo sevillana. Aunque Suárez desveló que siempre había estado en modo alerta durante el tiempo que duró su historia de amor, con el tiempo ha asegurado que no le extrañó que el ex de Lara Dibildos le fuera desleal.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi en los Premios Esquire Hombre del Año 2023. (Foto: Gtres)

María José acudió hace unos días a ¡De Viernes! donde concedió una reveladora entrevista justo un año después de su ruptura con el jinete. La maniquí ha asegurado que no le ha sorprendido que Escassi y Sheila Casas tomen caminos sentimentales por separado: «Es muy lista porque creo que ha sabido salir a tiempo, y bien asesorada porque tiene un entorno que le ha ayudado. Yo no fui capaz de poner límites con Álvaro. Me di cuenta muy al principio de cómo era la relación. Lo dejé pasar y pasé a la siguiente fase de ‘lo voy a cambiar’. Lo que todas pensamos. Hay cosas en la relación que pueden ser denunciables como el mostrar vídeos íntimos de tu pareja a otras personas. Creo que se enamora de todas pero él piensa que puede hacer lo que le dé la gana en una relación, y se cree más listo que nadie. Porque tiene tanta facilidad para engatusar».

Además, dejó claro que tampoco quería entrar en demasiados detalles sobre Escassi al que, «no le tiene miedo», pero prefiere «no tenerle de enemigo»: «No le tengo miedo pero no lo quiero tener de enemigo. A las buenas es muy buenas, pero a las malas… no le quiero tener de enemigo».

Álvaro Muñoz Escassi y Sonia Ferrer. (Foto: Gtres)

Unas palabras que se asemejan mucho a las que hace justo un año dijo Sonia Ferrer, ex del jinete, cuando se destapó la historia de Escassi con Valeri -la mujer trans con la que le fue infiel a María José-: «Conozco a Álvaro desde hace muchos años; le conocí hace muchos años, perdí el contacto con él, no sé cómo vive ahora su vida. Yo tengo claro que no querría a Álvaro Muñoz Escassi de enemigo». Por su parte, quien también suscribió las palabras de Ferrer fue Valeri, la supuesta amante del colaborador televisivo. «Es un mujeriego, no tiene respeto con las mujeres, no se le ve seriedad con una mujer, a todas las tarta como un muñeco y las forma como él quiere», dijo en Fiesta, el programa de fin de semana de Telecinco.