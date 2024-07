La risa de María José Suárez al ser preguntada por su relación abierta con Álvaro Muñoz Escassi

La ruptura de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi continúa en el centro del huracán mediático. La modelo informó del fin de su historia de amor a través de las redes sociales, aunque en ningún momento desveló la razón que les había llevado a tomar esa decisión. Sin embargo, con el paso de los días, han trascendido diferentes informaciones que señalan al jinete de infiel y sacan a la luz algunos de los gustos sexuales del mencionado que, hasta ahora, eran completamente desconocidos.

Para zanjar todo tipo de rumores, Escassi decidía acudir en calidad de entrevistado al programa ¡De viernes! donde se defendía de las acusaciones que había recibido asegurando que mantenía una relación abierta con María José y que, efectivamente, había tenido encuentros sexuales con mujeres trans. Unas palabras a las que hoy la sevillana ha reaccionado ante las cámaras con unas sonora carcajada mientras paseaba por las calles de Coria del Río, su ciudad natal.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. (Foto: Gters)

Más allá de esta inesperada reacción, la modelo también ha querido destacar que, por ahora, no va a hacer ningún comentario más al respecto. Un cambio de actitud que ha llamado la atención de propios y extraños, ya que desde que se conoció su ruptura, la postura por la que había optado no era la del silencio, sino todo lo contrario. Sin ir más lejos, en sus propias redes sociales, contestó a una usuaria de una manera contundente tras emitirse la entrevista de su ex pareja en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona: «Hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje», sentenciaba.

María José Suárez se pronuncia en las redes sobre la entrevista de Álvaro Muñoz Escassi en ‘¡De viernes!’. (Foto: Instagram)

Estas imágenes en Coria, ciudad natal de la modelo, han llegado justo después de poner punto final a sus vacaciones en Ibiza con unos amigos, desde donde ha querido desconectar del huracán mediático en el que está sumergida después de que salieran a la luz las informaciones mencionadas anteriormente.

«Está hecha polvo»

Nuria Chavero, reportera y redactora del programa Vamos a ver ha anunciado este martes, 9 de julio, que María José está «demacrada y muy agobiada» con la situación. Después de ponerse en contacto con su círculo más cercano, la periodista ha revelado que «está hecha polvo» y que, incluso, «ha perdido mucho peso con tanto disgusto»: «Está mal no solo por todo lo que se ha enterado, sino porque está viendo que se le están echando encima. Todo el mundo le está empezando a señalar como culpable en toda la trama. Entonces me dicen que no entiende como pueden apuntarla a ella por sacar ese correo», comienza a explicar.

Nuria Chavero en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

«Ella quiere dejar claro, por activa y por pasiva, que no tenían una relación abierta. Que nunca ha dejado que entre una tercera persona y reitera que desconocía los gustos sexuales que Escassi asegura que conocía todo su entorno», manifestaba.