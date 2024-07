La llamativa reacción de María José Suárez a la última entrevista de Álvaro Muñoz Escassi

La última entrevista de Álvaro Muñoz Escassi ha revolucionado a la crónica social. El jinete ha hablado más claro que nunca sobre su ruptura con María José Suárez, con quien ha compartido los últimos tres años de su vida. Fue la modelo la que utilizó sus redes sociales para anunciar que esta historia de amor había llegado a su fin y ahora ha recurrido a la misma herramienta para reaccionar a las palabras de Escassi.

Álvaro ha asegurado que tenía una relación abierta con María José, por eso considera que no le ha sido infiel. El problema es que la mujer con la que se acostó se puso en contacto con ella y quería dinero a cambio de su silencio. Siguiendo el testimonio de Escassi, esta persona le estaba chantajeando, por eso cree que lo mejor es contar la verdad.

La cuestión es que su versión no le ha sentado bien a María José Suárez. La socialité ha recibido muchos mensajes a través de la última imagen que ha publicado en su cuenta de Instagram. «No entiendo. Si teníais una relación abierta, ¿por qué ese enfado?», le pregunta una usuaria. A lo que ella ha respondido: «¿Te lo creíste».

El mensaje que ha lanzado María José Suárez. (Foto: Instagram)

Las confesiones de María José demuestran que no está de acuerdo con el argumento que su ex ha puesto encima de la mesa. Solo hay que visitar sus redes sociales para comprobar las decenas de mensajes que ha recibo preguntándole por el supuesto pacto que tenía con Álvaro. Esta incómoda situación no ha hecho nada más que empezar.

La polémica confesión de Álvaro Muñoz Escassi

María José Suárez fue la primera en reconocer que su relación con Escassi no había terminado bien, pero se quedó ahí. No dio más declaraciones. Sin embargo, ahora el foco está puesto en ella y en el presunto acuerdo que tenía con el jinete, de ahí que se haya visto obligada a desmentir las últimas declaraciones que este ha dado en ¡De Viernes!

Álvaro Muñoz Escassi, durante su última entrevista. (Foto. Telecinco)

Dejando a un lado su noviazgo con Suárez, Álvaro también explicó que tenía mucho contacto con mujeres transexuales. «Yo cuando veo una mujer, yo no la llamo trans, yo veo una mujer. Para mí es una mujer. Sí le pones la coletilla de ‘trans’… Hay mujeres trans que son preciosas, maravillosas e impresionantes», empezó diciendo en el programa presentado por Santi Acosta.

Más adelante detalló qué tipo de contacto mantenía con ellas: «Tengo relación de hablar por teléfono con algunas, no de sexo, y son mis amigas. Son mujeres. Han decidido ser mujeres. Pues igual que te gusta esta mujer más que la otra, pero yo no las diferencio aquí o allí».

El jinete ha intentado proteger a María José Suárez

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. (Foto: Gtres)

Según contó Álvaro, María José era conocedora de sus gustos y de todo lo que estaba haciendo en la privacidad. No obstante, la respuesta que la modelo le ha dado a su seguidora demuestra que no comparte esta versión.

Hay que tener en cuenta que Escassi ha intentado proteger a su ex. Primero aseguró que tenían un noviazgo abierto y una serie de códigos que le permitían seguir divirtiéndose, pero más adelante prometió que no iba a profundizar por respeto a ella. Es un asunto íntimo y no quería compartirlo al 100%.

«Disfrutamos del sexo de la manera que nos parece correcta. Es un acuerdo entre nosotros» , subrayó el invitado de ¡De Viernes! antes de terminar su entrevista.