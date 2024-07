Álvaro Muñoz Escassi explica sus gustos sexuales y el acuerdo que tenía con María José Suárez

Después de más de tres años de noviazgo, María José Suárez anunció que había puesto punto y final a su historia con Álvaro Muñoz Escassi, insinuando que no habían acabado en buenos términos. A partir de ese instante se activaron muchos rumores y el jinete ha decidido sentarse en un conocido programa de televisión para dar su versión de los hechos. Según ha contado, tenía una relación abierta con María José y ha reconocido que mantuvo un encuentro con una mujer transexual.

Álvaro, con total naturalidad, ha explicado sus preferencias y ha mostrado su descontento al descubrir que una parte del público estaba sorprendido. Para él no debería ser noticia que haya estado con una mujer trans, lo que considera grave es que le hayan amenazado con contarlo.

«No comprendo que lo que esté en boca de todo el mundo es que Álvaro Muñoz Escassi ha tenido una relación sexual consentida con una mujer trans. Creo que el problema y el delito de todo esto es que le han extorsionado y chantajeado. Que yo haya tenido una relación sexual con una mujer no creo que esté cometiendo ningún delito», ha declarado visiblemente molesto.

Escassi duda de sí mismo ante la pregunta de Terelu: ¿Ha tenido relaciones con alguna ex durante su noviazgo con María José? ¿Escassito de recuerdos? 🪩 #DeViernes

Esta entrevista se ha desarrollado delante de un grupo de colaboradores donde se encontraba Terelu Campos, quien ha sido la encargada de preguntarle por el tipo de relación que tenía con María José. «Disfrutábamos del sexo de la manera que nos parecía correcta», ha respondido.

El hijo de Álvaro Muñoz Escassi le manda un mensaje en directo

Antonio Montero le ha preguntado a Escassi por su hijo. El periodista quiere saber qué piensa el joven tras publicarse la última aventura de su padre. El jinete ha desvelado que acababa de recibir un mensaje suyo.

«Yo he educado a mis hijos en la libertad absoluta. Si te parece bien, te enseño el mensaje que me acaba de mandar mi hijo ahora mismo», le ha contestado a Montero en el programa ¡De Viernes! A continuación ha leído las palabras que le había mandado: «Me está encantando cómo estás hablando y la tranquilidad que tienes cuando hablas. Te quiero, papá».

A continuación ha subrayado que todas las mujeres son iguales, de ahí que le parezca extraño el revuelo que se ha ocasionado tras su ruptura con María Jesús. «Cuando yo veo a una mujer yo no la llamo trans. Para mí es una mujer. Si le pones una coletilla de trans… Son preciosas, maravillosas e impresionantes. Son mujeres. Es súper chocante que haya personas como tú que todavía nos planteemos esas preguntas. Son mujeres. Yo no las diferencio».

Escassi detalla su relación con María José Suárez

Álvaro ha estado guardando silencio, pero quiere que todo el mundo sepa la verdad. Ha dejado claro que él no contrató los servicios de ninguna mujer. Según su versión, estuvo con una chica, pasaron unas horas juntos y después esta le pidió dinero. Él se negó y fue ahí cuando la tercera en discordia habló con María José, asegurando que Escassi le había contratado.

No obstante, Suárez, siempre aludiendo al relato del jinete, era consciente de todo. «Teníamos una relación abierta. Tenemos prácticamente la misma edad, somos personas adultas y disfrutábamos del sexo de la manera en que nos parecía correcto. Es un acuerdo entre nosotros y un tema que, como no está aquí María José, no quiero hablar».De esta forma, el ex de Lara Dibildos ha zanjado los últimos rumores y se ha convertido en el gran protagonista del fin de semana.