Después de varios días de especulaciones sobre las verdaderas razones detrás de la ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, el ex jinete olímpico finalmente ha roto su silencio y ha concedido una entrevista para el programa TardeAR, en Telecinco; en la que también ha desvelado cómo se encuentra de ánimos. Álvaro ha comenzado admiendo que están siendo unos días «complicados» para él. Asimismo, ha desvelado que su intención no es «vender nada», sino aclarar lo ocurrido con la modelo y presentadora de televisión española.

«Es difícil. Quiero contaros cómo estoy y cómo ha transcurrido todo», ha comenzado diciendo. «María José y yo hemos estado juntos y bien bastante tiempo. Hemos sido una pareja bastante buena y muy cómplices, hemos tenido muchos momentos bonitos y lo hemos pasado bien. De unos cuatro meses para acá, no sé muy bien, o dos y medio, porque los problemas van de mayor a mayor, hemos estado mucho tiempo separados, volviendo y volviendo a estar, estando separados», ha añadido. Unas palabras que han despertado el interés de los colaboradores presentes en el plató del citado programa, por el detonante real que habría deteriorado entonces la relación de Escassi y María José, y que al parecer, no tendría nada que ver con terceras personas.

«Es verdad que hace 7 u 8 meses me vine a vivir a Madrid definitivamente y estábamos más alejados. Es cierto que esas idas y venidas pues sí, hemos hecho nuestra vida por nuestro lado y después nos hemos vuelto a encontrar», ha contado. «He cometido errores y los cometeré porque soy humano. No debí de ir al crucero, aunque fue con la mejor intención, la de estar con ella. Con esto aclaro que no hay que buscar nada. Ya no estamos juntos. Lo ha comunicado ella hace un mes y ahora esta semana de nuevo. Llevamos mucho sin estar juntos. Siempre ha habido mucha atracción, siempre he estado muy enamorado de ella. Cuando pasa algo malo todo el mundo se quiere subir al carro de hacer daño», ha zanjado Escassi no sin antes desear a María José Suárez «lo mejor».

«Quiero desconectar de todo y evadirme, no quiero que María José lo pase mal porque se imagine o piense cosas. No quiero que sufra nadie. Obvio me preocupo por ella, la he querido mucho tiempo y la tengo cariño. Nos hemos alejado y ya está. No se ha podido y ya está. Hace cuatro días como quien dice estaba intentando reconciliarme con ella. No ha podido ser. Debería haberme conformado y no haber insistido. No fue así, puse mucho de mi parte», ha expresado.

Escassi se pronuncia sobre su acercamiento con Hiba Abouk

Durante su entrevista, al margen de lo anterior, Álvaro Muñoz Escassi se ha pronunciado acerca de los rumores que apuntan a un posible romance del ex concursante de MasterChef Celebrity con Hiba Abouk después de que ambos fueran vistos en actitud muy cómplice y cariñosa, este pasado fin de semana, en la celebración de la comunión de la nieta del empresario José Luis López, más conocido como El Turronero, en Jerez de la Frontera.

«Lo que quiero aclarar es que con Hiba no tengo ninguna relación, nos conocemos de MasterChef y tengo una amistad fantástica. Nos caemos bien. Es una persona estupenda, pero no hay nada más con ella. Con María José llevo sin estar mucho tiempo y seguro que hay gente que se suba al carro, pero nunca he hablado mal de nadie y sigo conociéndome a mí mismo a los 50 años, quiero seguir intentando hacerlo bien. No he robado ni he hecho nada malo ni nada a nadie. He vivido y ya está. No me estoy conociendo con Hiba de ninguna manera», ha dicho sobre este asunto.