Marlène Mourreau reacciona a los gustos sexuales de Álvaro Muñoz Escassi

La entrevista de Álvaro Muñoz Escassi en ¡De viernes! continúa acaparando gran parte de la atención mediática de nuestro país. El jinete se sentó en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para pronunciarse sobre su reciente ruptura con María José Suárez y las posteriores especulaciones que han surgido sobre su vida íntima. Entre todas sus declaraciones, la que más sorprendió fue la que confirmaba que había tenido relaciones sexuales con mujeres trans y que, la que hasta ahora era su pareja, lo sabía. Como no podía ser de otra manera, las reacciones no se han hecho esperar, y algunos rostros conocidos no han dudado en expresar su opinión al respecto.

Es el caso, por ejemplo, de Marlène Mourreau, vedette, modelo y actriz francesa que comentó las palabras de Escassi a su llegada al concierto de Luis Miguel en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Haciendo gala de su característica sinceridad, la intérprete ha comentado que «cada uno tiene su vida sexual atormentada» y que ella en esas cosas prefiere no meterse. No obstante, ha añadido que en su caso, «lleva muchos años sin sexo».

Marlène Mourreau en el concierto de Luis Miguel en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. (Foto: Gtres)

En cuanto a los encuentros que ha podido tener Álvaro con mujeres trans, la opinión de Marlène ha sido clara: «Una mujer trans es una mujer trans, al fin y al cabo. Y son incluso más sexies que una mujer normal», explicaba. Por otro lado, la francesa también destacó que le pareció «muy bien» que el jinete hablara de ello. «Hay gustos para todo», concluía.

La reacción de María José Suárez

Con el fin de zanjar los rumores, Álvaro Muñoz Escassi ha explicado su propia versión de los rumores en los que se ha visto envuelto en las últimas semanas. Más allá de confesar que había mantenido relaciones sexuales con mujeres trans, tal y como recogían muchas conjeturas, el sevillano también ha revelado que tenía una relación abierta con María José Suárez. «Llevábamos meses entre idas y venidas. Nunca he querido reconocer que hemos roto», explicaba. Unas palabras que la que fuera Miss España no ha dudado en contradecir en las redes sociales.

María José Suárez se pronuncia en las redes sobre la entrevista de Álvaro Muñoz Escassi en ‘¡De viernes!’. (Foto: Instagram)

«Hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje», escribía en un comentario de uno de sus posts de Instagram.

Las preferencias sexuales de Escassi

Además de los motivos de su ruptura con María José Suárez, Álvaro tampoco tuvo ningún reparo en pronunciarse sobre sus preferencias sexuales.. «¿Con anterioridad a esta relación con esta chica trans has tenido otra relación con otra chica trans durante vuestra relación sentimental? Durante tu relación sentimental con María José me refiero», le preguntaba José Antonio León, a lo que Escassi no dudaba en responder de una forma contundente: «Me lo guardo para mí. Pero si me preguntas que si he estado con mujeres trans, sí, lo he estado».

Álvaro Muñoz Escassi, en el programa ‘¡De viernes!’. (Foto. Telecinco)

«Cuando yo veo a una mujer yo no la llamo trans. Para mí es una mujer. Son preciosas, maravillosas e impresionantes. Son mujeres. Es súper chocante que haya personas como tú que todavía se planteen esas preguntas. Son mujeres. Yo no las diferencio», concluía.