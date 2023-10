El radical cambio de Marlène Mourreau tras operarse: «Parezco una momia»

A lo largo de los años, las operaciones estéticas han estado a la orden del día entre los celebrities más conocidos. Sin embargo, no en todos los casos han obtenido el resultado deseado. Sin ir más lejos, hace tan solo unas horas, Marlène Mourreau ha sido un claro ejemplo de lo último mencionado. Según ha avanzado el programa Socialité, la vedette se ha sometido a una intervención quirúrgica con la que ha sorprendido con una imagen visiblemente hinchada e irreconocible. «Hola. Feliz Halloween. Yo estoy ya preparada con la fiesta de Halloween. Me he hecho un cambio radical».

Con estas palabras Marlène presentaba su nueva imagen al especio televisivo señalado, donde se mostraba con el rostro lleno de vendas: «Me he hecho un cambio radical de cuello, el óvalo de la cara y los párpados. A ver si me han quitado por los menos diez años», aseguraba entre risas. Aunque todavía tendrá que esperar para ver el resultado final, ya que la intervención está aún muy reciente, la conocida actriz ha preferido optar por utilizar el humor hasta entonces: «Me he operado la cara entera y parezco una momia», decía.

Aunque no lo parezca es Marlene Mourreau: «Me he operado la cara entera, ahora parezco una momia» #Socialité29O pic.twitter.com/R81GKdLpsB — SOCIALITÉ (@socialitet5) October 29, 2023

Como era de esperar, la publicación de Socialité en las redes, donde se puede ver la imagen del rostro de Marlène, ha generado un sinfín de comentarios por parte de los internautas, los cuales han confesado su preocupación por el rostro de la intérprete. Para zanjar la inquietud, ha sido la propia actriz la que ha contestado al post mencionado, indicando que el vendaje es simplemente para conseguir una «mejor recuperación». Aprovechando su mensaje, ha querido dar las gracias a la clínica de alicante en la que ha confiado para conseguir este nuevo cambio.

Marlène Mourreau recien operada/Mediaset

Marlène Mourreau es muy activa en las redes sociales, las cuales compagina con su labor como modelo en OnlyFans, una plataforma de suscripción donde los usuarios pueden obtener ingresos a raíz de los suscriptores que decidan pagar para consumir su contenido, el cual suele estar ligado a fotografías que hacen subir la temperatura. En una reciente entrevista, fue la propia Mourreau la que declaraba que, en su caso, era su pareja, la cual se dedica a la fotografía erótica, la encargada de sacarle las imágenes destinadas para su perfil. En una conversación con Ares Teixidó en 8tv, reconoció que podría ganar 5.000 euros mensuales, aunque, a veces, esta cifra podría llegar a alcanzar los 15.000 euros, convirtiéndose en una de sus fuentes principales de ingreso.

OnlyFans ha sido como la vía de escape que necesitaba Marlène, ya que, de acuerdo a lo que ella mismo declaró en Viernes Deluxe «estaba cansada de que le censurasen y le bloqueasen la cuenta de Instagram cada vez que subía algo de desnudo erótico, sin ser nada del otro mundo»: «En todos los sitios he estado toda mi vida en pelotas», señalaba. No obstante, esta última intervención a la que se ha sometido podría ocasionarle un problema con su función como modelo si no obtiene el resultado deseado. Por ahora, habrá que esperar a que la inflamación baje para poder conocer el verdadero cambio de imagen.