Gabriel Guevara, hijo de la popular vedette y modelo de los años 90, Marlène Mourreau, ha sido detenido el pasado sábado 2 de septiembre en Venecia tras estar vinculado con un presunto delito de agresión sexual, cometido supuestamente en Francia. Es por eso mismo por lo que, sobre él, recaía una orden de detención internacional. Así lo han confirmado medios italianos que confirman que no acudió a los galardones en los que estaba nominado (Los Premios Internacional Filiming Italy), los cuales, al enterarse de la noticia de su arresto, suspendieron el reconocimiento en el que estaba nombrado hasta que se solucione el proceso judicial que ha empezado en su contra.

Su abogado ha emitido un comunicado oficial donde asegura que su detención es «irregular» y que se espera que quede en libertad en el menor tiempo posible. Según ha trascendido, los cargos que han recaído sobre su cliente harían referencia a un supuesto delito cometido cuando el actor aún era menor de edad. Anteriormente, según el letrado, el caso ya había sido resuelto en España a su favor con todas las absoluciones, por lo que por eso tacha de «error» la reciente retención del actor.

Marlène Mourreau habla con el programa ‘Socialité’/ Mediaset

Mientras que el abogado de Gabriel Guevara ha asegurado que se trata de un movimiento judicial completamente erróneo, la madre del acusado también ha querido seguir la misma línea públicamente. Merlène Mourreau ha sido contactada por el programa de Mediaset, Socialité, desde donde ha desmentido en todo momento el delito por el que se acusa a su hijo: «¡Ay, qué mentira! No ha pisado Francia desde que era pequeño», manifestaba, haciendo referencia a que la última vez que viajó hasta el país vecino estaba con su abuela. «Él nunca ha hecho nada con nadie. Además, no ha vuelto a Francia desde 2015. No ha habido ninguna violencia sexual», sentenciaba sin dar más datos clave sobre lo ocurrido.

No obstante, según ha podido conocer LOOK, Marlène no estaría tan tranquila como quiso transmitir en un primer momento en el espacio televisivo mencionado. La vedette se encuentra «encerrada en su casa», llorando e indignada con la situación que está viviendo su hijo, ya que no entiende como ha vuelto a salir el caso a la luz si lleva archivado desde 2015 en España. Por ahora, Gabriel pasará a disposición judicial a espera de ver la sentencia y la resolución de la detención.

Por su parte, en las últimas horas, Gabriel Guevara no ha hecho ningún tipo de declaración al respecto. Pese a que es muy activo en las redes sociales, su última publicación en su perfil de Instagram (donde cuenta con más de 6 millones de seguidores) se ha producido hace cuatro días, manteniéndose al margen sin transmitir ningún tipo de declaración que confirme o desmienta el supuesto caso de violencia sexual por el que se le acusa.

La noticia que le vincula con este presunto delito sexual llega en uno de los momentos más altos de su carrera profesional. El estreno de la película Culpa mía le ha posicionado como uno de los actores revelación actuales con tan solo 19 años. Anteriormente, su participación en series como la de Skam, Señoras del (h)AMPA o Bosé también provocaron que su rostro comenzará a ser uno de los más conocidos de la pantalla. Y es que no hay que olvidar que, desde pequeño, ha vivido una vida muy cercana al mundo artístico ya que sus padres, Marlène Mourreau y el bailarín, Michel Guevara, pertenecen a él.