Día histórico para Socialité, que este domingo ha vivido uno de sus programas más románticos y emotivos. Arabella Otero, una de las redactoras más conocidas del mítico formato de Telecinco, ha afrontado, este 17 de julio, su último día de trabajo en el espacio conducido por María Patiño y Nuria Marín sin llegar a pensar que iba a convertirse en la protagonista de la actualidad informativa.

Ella, que tan acostumbrada está a seguir la pista de los rostros más conocidos de la crónica social, ha visto como los objetivos se volvían hacia su persona en un momento insólito que, sin duda, jamás podrá olvidar.

Todo ha sucedido cuando, minutos antes del final de programa, Nuria le ha pedido en pleno y riguroso directo que entrara en plató porque tenía que comunicarle algo importante: “Vente corriendo. Arabella está viniendo hacia aquí porque necesito comunicarle algo en directo, aquí, en el plató de Socialité”, ha asegurado la presentadora.

Dado que era el día en el que cerraría su etapa en el formato, probablemente lo que ella pensó en ese momento es que sus compañeros le habían preparado una sorpresa a modo de despedida. Pero nada más lejos de la realidad.

Una vez que la reportera ha llegado a plató, la conductora del programa se ha dirigido a la periodista para decirle: “Atenta. Yo no sé qué va a pasar, a mí solo me han dicho que vengas”.

En ese preciso instante, Álvaro Seguro, realizador del formato, ha entrado en plató dejando boquiabierta a su pareja. “Nuria, tu has insistido mucho en esto”, le ha dicho a la presentadora. Sin más dilación, se ha puesto frente a la redactora y, visiblemente nervioso, le ha dicho: “Ven aquí. Llevamos dos años increíbles y no se me ocurre mejor persona. Porque cuando Ana María y Ortega lo dejan, otras etapas empiezan. Espero que a mi madre no le dé un infarto. ¿Quieres casarte conmigo?”, ha preguntado el realizador.

Sin poder parar de llorar, Arabella ha respondido: “sí”, para después fundirse en un sentido abrazo y en un beso apasionado que, sin duda, quedará grabado para el recuerdo.

Nuria Marín ha interrumpido a la feliz pareja para, también algo emocionada, declarar: “Enhorabuena. Jolín, ¿cómo haces esto? Es que además es un día muy especial porque es tu último día en Socialité”, a lo que ha añadido: “¿Cómo te sientes? Que por fin te vas a casar y vamos a analizar tu outfit, los vestidos de los invitados… Vas a pillar por todos lados, ya lo sabes”.

Tras este romántico momento, la presentadora le ha cedido la palabra a la reportera para que así esta pudiese despedirse de los espectadores: “Hasta siempre, socialiteros”, ha concluido.

Mientras ella pensaba que este 17 de julio únicamente iba a vivir su último día como trabajadora de Socialité, finalmente ha resultado que Arabella también ha cerrado en el programa de Telecinco su etapa como soltera.

Otero se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del formato después de un año y medio trabajando como reportera, recorriendo las calles con el micrófono en mano e informando sobre las novedades más destacadas de la prensa rosa.