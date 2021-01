El motivo por el que María Patiño no ha podido presentar ‘Socialité’

La brutal nevada que ha caído en la Comunidad de Madrid ha paralizado a todo el mundo. Muchas personas han tenido que dormir en el coche debido al fuerte temporal causado por la borrasca ‘Filomena’. Ya avisaron hace unos días que caería una nevada histórica en la capital, lo que nadie se imaginaba es ver la estampa que estamos viendo por todos los rincones del territorio. Como consecuencia, los comercios han sido cerrados y es imposible coger cualquier vehículo. Vuelos anulados y la única forma de desplazarse es el metro, que está completamente abarrotado.

Como cada sábado, María Patiño -a excepción de sus vacaciones-, presenta ‘Socialité’ de 13:30 a 15:00 horas. Sin embargo, este sábado la periodista ha tenido que ausentarse por el fuerte temporal que ha impedido que pudiera llegar a las inmediaciones de Mediaset para continuar con sus labores de presentadora.

No obstante, la comunicadora ha querido estar presente de alguna forma y lo ha hecho a través de una videollamada en la que ha mostrado, cual reportera intrépida cómo es la situación en su barrio. Con un look muy invernal compuesto por un llamativo jersey amarillo fosforito, unos legging negros efecto cuero y un gorro en color gris, María Patiño ha salido a la terreza de su casa mostrando a los socialiteros la cantidad de nieve que acumula. Una estampa impensable hace tan solo unas horas.

«Esta mañana me han dado la opción de desplazarme hasta el metro y poder acceder a Mediaset, pero cuando he bajado a mi calle me he asustado», ha confesado Patiño mientras mostraba algunas calles mientras su chico la grababa. Se ha podido ver cómo la nieve le llegaba por encima de la rodilla y cómo algún que otro vehículo se ha quedado atrapado en la nieve debido a este fenómeno metereológico.

«no hay apenas nadie por las calles, esto es algo insólito”, ha relatado impresionada por la cantidad de nieve que hay por cada rincón de la Comunidad de Madrid. Una nevada histórica, sin duda. En su lugar, ha estado su compañera Giovanna al frente del espacio de ‘Socialité’, aunque la periodista también ha narrado la dura travesía que ha tenido que recorrer para finalemente poder ir al trabajo. «El metro estaba lleno, había mucha nieve. Ha sido una locura», relataba y corroborando lo que estaba contando María Patiño en cuanto a la manera de poder desplazarse. “He tenido que salir de casa a las seis de la mañana y ha sido complicado llegar al metro, pero finalmente he logrado acceder a Mediaset a las nueve y media de la mañana”, ha contado la presentadora ocasional del formato.

Quien también se ha quedado atrapada ha sido Chelo García Cortés, que ha tenido que pasar la noche en un hotel cercano a las inmediaciones de Mediaset, situado en Fuencarral. La periodista ha contado en primera persona cómo está viviendo estos momentos a la vez que mostraba algunas partes del lugar donde se encontraba.

También ha relatado la preocupación del resto de colaboradores de ‘Sálvame’, ya que cuando salieron del trabajo se toparon con esta realidad que nos acompañará por unos días. «Mila Ximénez estaba muy preocupada por cómo llegar a su casa por su perrita Reina», ha contado mientras aseguraba que su compañera consiguió llegar y que se encuentra bien.