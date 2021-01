La dura confesión de María Patiño al hacer balance del 2020

Ya ha quedado atrás el 2020. Comienza un año de ilusión y esperanza para poder hacer borrón y cuenta nueva a los meses que hemos podido vivir desde el pasado mes de marzo. Una época marcada – y que sigue estándolo- por el coronavirus. María Patiño, que se ha convertido en la reina de las redes sociales gracias a los grandes momentos que ha regalado en los diferentes programas en los que ha trabajado, ha confesado que este año ha sido especialmente duro para ella. La conocida presentadora se ha sincerado en ‘Socialité’, programa que presenta desde 2017 y ha asegurado que ha sido «muy duro».

«He trabajado demasiado y he dejado mi vida personal demasiado aparcada», ha comenzado diciendo reflexiva Patiño. «En este momento de pandemia que a todos nos ha afectado, a mi también y no pensaba que esto puediera ocurrirme», ha continuado diciendo visiblemente emocionada al recordar los meses en los que medio mundo estaba confinado como consecuencia de la Covid-19. «Estoy en ello, me estoy levantando y también gracias al trabajo, pues me está ayudando a recuperar la ilusión que casi llego a perder, por eso no hay que dejar nunca de soñar», ha dicho mirando al objetivo de la cámara, afectada por lo que estaba contando.

También ha explicado lo que le devuelve la ilusión en estos momentos. María Patiño se ha sincerado diciendo que una de ellas es que nadie le eche en cara que durante todos estos años no haya estado al lado de algunas personas que son muy especiales para ella y que forman parte de su entorno. Sin embargo, la presentado no ha querido dar nombres de a quienes podrían ir dirigidas estas duras palabras. Las conversaciones el trabajo han hecho que la colaboradora de ‘Sálvame’, también haya ido recueprando la ilusión que estaba perdiendo al igual que el hecho de sentirse tan querida en la calle.

«Me hace mucha ilusión cuando la gente que está sola dice que le ayudamos a evadirse, eso también me ayuda personalmente, pero fundamentalmente la generosidad de los míos porque no me han puesto nunca jamás una mala cara «, ha querido añadir en relación a este tema que a María Patiño le ha afectado tanto.

En cuanto a este 2021, la socialitera ha explicado que quiere coger las riendas de su vida, aprender a decir que no y disfrutar de su tiempo libre. «Es algo que se me había olivado porque la verdad, que uno de mis problemas es que cuando estaba en mis días de descanso no sabía que hacer, eso ha venido por la dinámica de trabajo que llevo, pero bueno, al final eso también ha tenido una recompensa, y es que tengo la suerte de poder dedicarme a lo que más me gusta. Yo muero por este trabajo. Me parece un milagro que ahora estemos dentro de las casas de algunas personas y que les podamos contar las cosas tal y como las vemos. Todo va bien y todo irá a mejor», ha terminado confesando con una sonrisa en su rostro.

María Patiño se puso al frente de ‘Socialité’ en el año 2017 y desde entonces no ha parado. Cada sábado y domingo, la periodista se convierte en el hilo conductor del formato de Mediaset para dar a conocer los últimos movimientos de numerosos rostros conocidos. Sin embargo, eso no es todo porque también colabora en ‘Sálvame’ diario y en ‘Sábado Deluxe’. Sin duda, Patiño se ha convertido, gracias a su trabajo y perseverancia en una de las periodistas del corazón más queridas de nuestro país.