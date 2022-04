María Patiño: el resultado y los detalles de su retoque de glúteos

Los retoques estéticos están a la orden del día y cada vez son más los famosos que deciden someterse a ellos para cambiar los pequeños aspectos físicos de su cuerpo y cara que más les desagradan. Así, María Patiño, pionera en esta tendencia, siempre ha mostrado públicamente y sin ningún tipo de pudor todos los cambios que se ha ido haciendo en su cuerpo. ¿El último? Sus glúteos y hoy ha querido mostrar el resultado.

Así, la colaboradora de Telecinco ha posteado una foto en su perfil de Instagram mostrando el resultado de su intervención. “Después del revuelo del otro día en mi programa y en todos los medios, hoy por fin os enseño el resultado inmediato de mi diseño de glúteos”, ha publicado junto a una foto en el espejo donde sus jeans dejan ver claramente el resultado final. Para este cambio, que la presentadora de Socialité ha mostrado orgullosa, ha contado con su clínica de confianza, la Clínica de Medicina Estética Diego de León situada en Madrid.

Tal y como ha explicado la propia clínica en su página web, María se ha sometido a un tratamiento de aumento y proyección de glúteos, un diseño personalizado del que la colaboradora de Sálvame ha quedado muy satisfecha. “Aunque ella (María Patiño) siempre ha sido fan de nuestro ‘efecto push up’, esta vez quería dar un paso más: conseguir unos glúteos más prominentes”, se ha podido leer en su espacio. Para conseguir el resultado deseado, la clínica ha realizado una remodelación a través de ácido hialurónico especial para esta zona del cuerpo, es decir, que no ha necesitado pasar por quirófano. El procedimiento se ha basado el tres pasos, tal y como ha explicado la propia clínica: el primero consiste en un marcaje estratégico con el que el doctor especializado diseña los glúteos; el segundo son infiltraciones de ácido hialurónico e hilos tensores líquidos en la parte superior y en ambos laterales; y para finalizar, se realiza un masaje para distribuir bien el producto. Un total de 10 viales que han devuelto la ilusión a la televisiva.

Era ella misma quien contaba en Sálvame su nueva intervención, que se suma a la larga lista de retoques estéticos a los que se ha sometido la colaboradora de Telecinco para mejorar su imagen. La confesión tuvo lugar en el plató televisivo cuando, tras recrear una escena de Pasión de Gavilanes, María Patiño regresó a su puesto caminando con dificultad, algo que creó un murmullo de rumores. “Ha bajado del caballo así porque… Esto lo has dicho tú, ¿no?”, dijo Jorge Javier Vázquez, a lo que ella contesto: “No, pero lo puedes contar. Porque me he hecho el culo”. Tras su confesión, la colaboradora admitió tener los glúteos “un poco morados” y se bajó sutilmente el pantalón para enseñar la zona afectada por los pinchazos.

Ahora, con los resultados ya visibles y completamente recuperada, la que fuera conductora de Sálvame Lemon Tea, ha mostrado su nuevo glúteo, del que a partir de ahora, lucirá por todas partes. El tratamiento, que garantiza resultados espectaculares desde el momento de la realización, dura aproximadamente un año y medio. La fotografía del resultado, publicada en las redes sociales, pronto se ha llenado de comentarios positivos hacia la colaboradora, que cuenta ahora con un séquito de seguidores que desean expectantes ver el resultado en alguna playa de Fuerteventura.