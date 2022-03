Estos son los cinco retoques estéticos a los que se ha sometido Sofía Cristo

El nuevo número de Semana no ha dejado a nadie indiferente. Como cada miércoles, la revista ha llegado a los kioskos cargada de información de lo más actual, llamando especialmente la atención su portada. En primera plana se podía ver a una Sofía Cristo como nunca antes. La hija de Bárbara Rey se habría sometido a varios tratamientos estéticos en su rostro, el cuál las cámaras de la revista han captado bastante inflamado, dado que la DJ se encuentra en pleno proceso de recuperación.

Según ha asegurado la exconcursante de Secret Story en varias ocasiones, hacía muchos años que “no se sentía a gusto con ella misma”. Algunos complejos físicos, como el volumen de sus labios, hacían que no se le fuera de la cabeza la idea de querer mejorar su rostro a golpe de bisturí. Un paso que ha dado durante este mismo mes de marzo, cuando Sofía ha entrado en quirófano para realizarse diferentes intervenciones que no han pasado desapercibidas para los profesionales de Semana, que han captado en exclusiva las primeras imágenes de Cristo. En estas fotografías se observa a la hija de Bárbara Rey con un vendaje de compresión que tan solo deja ver una parte de su cara, la cual permanece hinchada y se espera que siga estándolo hasta que su recuperación se complete. Un periodo en el que la DJ tendrá que armarse de paciencia, ya que no será pronto cuando Sofía pueda ver su “nuevo yo” sin una inflamación tan evidente.

No obstante, fue la propia Sofía Cristo quien recientemente expuso en sus redes sociales su deseo de someterse a un tratamiento estético. A través de su Instagram, la DJ desveló todos los detalles sobre esta esperada intervención para ella: “Me voy a hacer un FaceTite, cuello, cara y sobre todo me voy a arreglar los labios e igualarlos, porque con 17 años me puse silicona y me los estropeó muchísimo. A los 35 me quité la silicona, pero nunca me quedaron bien del todo. Por mi ignorancia y juventud, esto ha dado tantos problemas de salud, dolores, bultos, sequedad y ruptura del tejido a lo largo de los años, y cómo no, insultos y críticas de la gente opinando sin saber cómo me hacía sentir esto, MUY MAL E INSEGURA”, apuntaba, sin reparo alguno. Y dicho y hecho. Sofía pasó por quirófano para someterse a cinco cirugías en la misma sesión: “Ya hace tiempo me hice mi primera intervención de queiloplastia (extraer la silicona de los labios) y gané seguridad y sobre todo calidad de vida. Ya se habían ido los dolores y mi inseguridad. Pero aún faltaba retirar más producto e igualar cada lado”, contaba.

Además, aprovechando que estaba en manos de buenos profesionales, Cristo también apostó por los métodos del FaceTite y NeckTite, los cuales tienen el objetivo de extraer la grasa del rostro y reafirmar la piel por medio de radiofrecuencias. Teniendo en cuenta que el paso de los años hace que la flacidez vaya in crescendo, la hija de Bárbara Rey ha querido ponerla fin también con el tratamiento Morpheus, el cual mejora las cicatrices en el rostro y devuelve los brillos a la piel.