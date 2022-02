El glamour de Carmen Lomana llega a ‘Secret Story’

La emisión de Secret Story arrancaba este jueves con una inesperada noticia y con un nuevo presentador. Era Sandra Barneda la que aparecía en el plató para la sorpresa de los seguidores del formato, ya que la gala suele estar conducida por Carlos Sobera o en su defecto por Toñi Moreno. Era entonces cuando el mítico presentador aparecía a través de una pantalla desde la tranquilidad de su hogar explicando el motivo por el que no podía acudir a su puesto de trabajo.

“Me encantaría estar con todos vosotros, pero no ha podido ser esta noche porque pille el Covid el finde semana pasado y estoy saliendo del túnel. Todavía estoy un pelín mal y para no contagiaros me quedo en casa”, ha dicho Sobera con una gran sonrisa.

Otra de las sorpresas de la noche ocurría con la visita de Carmen Lomana. La socialité se adentraba de nuevo en una aventura que no olvidará. Cada semana sube a La casa de los secretos un rostro conocido, el pasado fue Isa Pantoja y, ahora ha sido su turno. Y como no podía ser de otra forma lo hacía con el glamour que tanto le caracteriza. Lomana aparecía en un sofá disfrazada como si hubiera vuelto al siglo XVII y viviera en el mismísimo “Palacio de Versalles”.

Durante unos días tendrá que convivir con los concursantes de esta primera edición de anónimos, tal y como hizo Isa Pantoja y Nagore Robles. No es la primera vez que Carmen Lomana forma parte de un reality. Es necesario recordar que, en 2014 cruzó el charco para vivir la experiencia de Supervivientes en primera persona. Después de varias semanas en la isla se convirtió en la sexta expulsada de una edición que tuvo como ganador a Abraham García.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de carmen_lomana (@carmen_lomana)

Justo antes de su debut televisivo, Carmen Lomana daba a conocer su emoción a través de las redes sociales a través de un vídeo. «Bueno, en tres minutos ya tengo el coche aquí para para irme a Guadalix. Estoy súper nerviosa. Estoy expectante porque no sé lo que me voy a encontrar, pero seguro que lo vais a pasar muy bien vosotros los que lo vais a ver y los chicos de la casa que, seguro que nos llevaremos divinamente», explicaba

En 2010 Carmen Lomana fue participante de Más que baile e incluso fue un paso más allá y se atrevió con los fogones de Masterchef Celebrity 2018. Gracias a su larga trayectoria profesional, la empresaria ha logrado tener una gran reputación en el medio y es por eso por lo que diferentes programas de televisión cuentan con ella como colaboradora. De hecho, también ha asistido en alguna ocasión a las galas de La isla de las tentaciones. Incluso fue una de las anfitrionas de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition.