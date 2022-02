Isa Pantoja se sincera como nunca sobre su relación con Irene Rosales

Isa Pantoja ha entrado en el reality Secret Story para pasar tres días con los concursantes y así desconectar del exterior. Durante su estancia en el programa ha hecho un alto en el camino para hablar con Emma García en Viva la vida. La hija de la tonadillera ha aprovechado su intervención para contar los últimos detalles de su relación con Kiko Rivera y su mujer Irene Rosales.

El contacto entre las cuñadas no es tal y como prometió Irene a los reporteros que esperaban a las puertas de su casa la pasada semana. La mujer de Kiko aseguró que llamaría a Isa para acercarse a ella y mostrarle su apoyo, a pesar de las tensiones que están atravesando los hermanos. Isa asegura que ese acercamiento no ha ocurrido actualmente, además confiesa que desconocía las declaraciones de Rosales. A su favor, la hija de Isabel Pantoja ha dicho que entiende la postura de Irene ya que apoya a su marido como su chico le apoya a ella. “Ha tomado una posición que es totalmente respetable”, ha admitido.

Muy relajada y pensando en su próximo enlace con Asraf, ha reiterado su intención de no invitar a su hermano a la boda ya que la relación sigue estando distante. Considera que no es oportuno invitarle al enlace al no tener trato. “Por ahora, no hay marcha atrás”, ha confesado. La presentadora le ha preguntado si su situación actual con el dj es de las peores que ha tenido, a lo que Isa ha respondido que va ser muy difícil recuperar el trato por el momento.

A favor de su hermano y su mujer, Isa ha querido agradecer que los dos le hayan dejado tiempo para que ella sane sus heridas. El enfado comenzó tras las duras declaraciones de Kiko en la revista Lecturas. Durante la entrevista desveló intimidades de su hermana, algo que todavía Isa no le ha perdonado. El propio Kiko en Sálvame Deluxe pidió perdón por si le había hecho daño con sus palabras, desde entonces no se han vuelto hablar.

De su pareja, al que conoció en GH VIP 6, solo tiene palabras de agradecimiento por el apoyo que ha recibido. Ante la situación delicada que está viviendo con su familia, reconoce que Asraf ha sido su mejor aliado y ha respetado las circunstancias. Los compañeros que estaban en el plató del programa de Telecinco han querido intervenir para confesarle a Isa que su chico está muy enamorado de ella y que contantemente piensa en su novia, algo que le ha hecho sonreír a la hija de la cantante. “De hecho, le hemos visto en más de una ocasión muy afectado en el plató de Viva la vida defendiendo a Isa y despreciando las intervenciones de Kiko”, ha confirmado uno de los colaboradores.

Después de varios vaivenes con su madre, ahora Isa asegura que tienen muy buena relación con la cantante. Ademmás, le ha aconsejado sobre su paso por el reality que disfrute y desconecte porque le vendrá muy bien.