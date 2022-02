Kiko Rivera, muy arrepentido echa de menos «a su madre y a su hermana»

Kiko Rivera está viviendo una constante montaña rusa de sentimientos. El hijo de Isabel Pantoja celebraba hace unas horas su 38 cumpleaños rodeado de sus amigos, su mujer y sus hijas. De hecho, fue Irene Rosales quien le preparó una sorpresa a la que como era de esperar no acudieron familiares por parte del DJ. Este jueves el cantante ha hablado en directo con Kiko Hernández en Sálvame y pese a estar en medio de una guerra sin precedentes se ha sincerado y ha dejado al lado sus diferencias para sacar su lado más “sensible”.

«¿Echaste de menos ayer a alguien?», le ha preguntado Hernández. «Hombre Kiko en un día especial como es un cumpleaños pues siempre echas de menos… pues a mi madre, a mi hermana, a mis hermanos a mi prima… que he de decir que es la única que me escribió», ha contado Kiko. Sobre su relación con Anabel Pantoja ha confesado que «sí que mantenemos contacto un poquito más a menudo, pero claro ella está en Canarias y bueno, claro una llamada me dio muchísima alegría», ha dicho.

El cantante se ha sincerado y entiende que el resto de miembros de la familia con los que mantiene una disputa no le felicitasen en su cumpleaños. «Lo entiendo, pero eso no quita pues que uno no es de piedra y tiene sentimientos y en determinados momentos de tu vida pues te acuerdas de los tuyos porque por muy mal que te lleves son los tuyos», ha añadido.

Kiko Hernández ha querido saber si el día del cumpleaños era el momento en el que Isabel Pantoja tendría que haber levantado el teléfono. «Podría haber sido Kiko, podría haber sido… Es mi madre y he intentado hablar con ella varias veces como sabes al igual que con mi hermana…», ha indicado. Además, ha hecho referencia sobre las duras declaraciones que dio a la revista Lecturas sobre Isa Pantoja y aquel complicado episodio en el que la colaboradora casi acaba con su vida. Kiko pidió perdón a la tertuliana, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, lejos de dejarlo ahí, el intérprete de Cicatriz volvió a mensajear a Isa, también sin éxito.

«En el primer mensaje le escribí ‘quiero hablar contigo’. En resumidas cuentas le dije que necesito porque mi cabeza necesita estar tranquila en ese sentido e intentar arreglar las cosas con mi hermana, pero claro ella no me contestó a ninguno de los dos mensajes», ha dado a conocer el hijo de la tonadillera.

El presentador ha querido saber si el perdón hacia su hermana fue «de verdad», ya que son muchos los que cuestionan las palabras del artista. «Mi perdón fue de verdad porque realmente creo que me he equivocado, no solo en contarlo públicamente, sino en haber actuado de esa manera. Yo también tengo sentimientos y llevo un año y medio bastante jodido y mi cabeza no está del todo bien y se está recuperando…», ha sentenciado Kiko Rivera.