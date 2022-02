La relación entre Isa Pantoja y Kiko Rivera está en su peor momento. Comenzaron a distanciarse el pasado mes de octubre, cuando se celebró la boda de Anabel Pantoja. Sin embargo, la última entrevista del DJ realizada en la recista Lecturas ha sido determinante para que la colaboradora de televisión tome una importante decisión. Las últimas declaraciones de Kiko le han colocado de nuevo en primera plana mediática. En ellas relataba que su hermana había intentado quitarse la vida. Palabras que han provocado una oleada de reacciones, la primera la de la gran afectada, la de la hija de Isabel Pantoja.

Ha sido tal la repercusión de sacar a la luz este delicado episodio que Isa ha querido tomar cartas en el asunto y se ha asesorado por sus abogados para ver qué hace a partir de ahora. Entre las opciones está demandar a su hermano, pero la pareja de Asraf Beno no tiene tomada la decisión. “No sé lo que voy a hacer”, ha dicho en Ya son las 8. Después, ha visto un vídeo con los altibajos de su relación con Kiko y ha sido cuando no ha podido más y ha roto a llorar. “Soy incapaz de tener rencor hacia la gente que quiero. Jamás te cruzarás a nadie que diga ‘Isa me ha hecho daño’ como me ha hecho él a mí. Tengo que poner un tope, no es de ahora, desde hace tiempo. Me cuesta darme cuenta de la realidad y tengo que decir hasta aquí porque tengo que hacerlo. No me gusta vivir en el conflicto, pero antes que nada estoy yo. Me tengo que querer y respetar”, ha reflexionado muy afectada.

Esta intervención de Isa Pantoja ha tenido lugar el mismo día en el que su hermano ha cumplido 38 años. Ha dicho que «no» le ha felicitado y que cree que su madre tampoco. «Yo ahora voy a estar al lado de mi madre porque me necesita», ha añadido Isa.

La situación que está viviendo Isa Pantoja ha podido con ella.»Puedo querer mucho a una persona, pero si esa persona a mí ni me quiere ni me necesita… Todo esto es igual a economía… Ha sobrepasado todo, no me ha dejado sin argumentos, me ha dejado sin fuerzas. Quiero que con esto se ponga un punto final al sufrimiento porque ha pasado un límite, y ya está mi salud. Lo he pasado muy mal y no es algo que pueda asimilar en un día, públicamente no voy a hacer nada, lo haré en privado «, ha contado. De esta manera, Isa dejaba claro que lo sucedido está en manos de su abogados y que se ha asesorado sobre los pasos que tiene que seguir a partir de ahora. ¿Demandará a su hermano? ¿Se desatará una nueva guerra en el clan Pantoja? Por el momento, habrá que esperar…