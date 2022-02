Isa Pantoja reacciona con contundencia a las palabras de Irene Rosales: «Si no tienes argumentos, no le apoyes»

Isa Pantoja ha vuelto a salir a escena, esta vez tras todo lo acontecido durante el pasado fin de semana. Las palabras de Irene Rosales, la intervención de Kiko Rivera para pedirle disculpas y el recrudecimiento de la guerra fraternal, marcan el panorama de actualidad de la familia.

La hija de Isabel Pantoja ha vuelto a comparecer en el programa en el que trabaja, nuevamente desde su domicilio ya que está concentrada en sus exámenes académicos. La semana pasada reaccionó con contundencia a las palabras de su hermano. Se mostró disconforme con algunas cosas pero no quiso mediar en el conflicto entre Kiko e Isa.

Una reacción que a Isa Pantoja no le ha gustado demasiado y ha respondido con contundencia a su cuñada: «No hago responsable a Irene de lo que dice mi hermano…pero cuando se traspasan ciertas líneas hay que dar un pasito al frente, en esta ocasión lo he echado de menos», comienza diciendo. Pero poco a poco se ha ido calentando: «Si no tienes argumentos para defenderlo ni tampoco para mostrarme un poquito de empatía públicamente, entonces mejor no hagas declaraciones apoyándolo», cuenta Isa Pi, quien también sentencia a Irene: «Estaba más preocupada de desmentir los rumores de crisis de su matrimonio que de tenderme una mano».

Irene Rosales rompió su silencio en Viva la Vida, desde el desfile de Raquel Bollo en SIMOF y ante el desfile de Luis Rollán: «Me vais a perdonar pero no quiero entrar en dar declaraciones con respecto a la entrevista que ha hecho mi marido. Si todos me conocéis sabéis que jamás voy a decir nada de mi marido delante de las cámaras, pero de puertas para dentro si algo me parece mal o me parece bien se lo digo a él y siempre le doy mi opinión, pero él es adulto».

“Yo sabía que mi marido había hecho una exclusiva, pero no sabía el contenido. A mí me sorprendió el titular y cómo ha sonado, yo no voy a excusarlo porque a mí no me ha parecido bien, ha cometido el fallo de contar eso públicamente y ha pedido disculpas». No obstante, condenaba los ataques que está recibiendo: «Creo que no hay que machacarlo como se lo está machacando con ciertas palabras y ciertos adjetivos. Se puede opinar sobre la portada, pero no hay que lapidar a las personas», apuntó.

Esto enfadó muchísimo a los colaboradores del programa, especialmente a Asraf Beno. El novio de Isa Pi catalogaba como «una mierda de persona, una vergüenza» a Kiko Rivera. Este enfado ha sido explicado por la propia Isa este lunes en ‘El Programa de Ana Rosa’: «Él ha estado conmigo este fin de semana y yo me he desahogado con él», le decía a Joaquín Prat.

Sobre el perdón público que pidió Kiko Rivera, Isa Pantoja se ha explayado: «Me ha costado bastante asimilarlo pero creo que no me quiere para nada», el cuenta Isa a Joaquín Prat. Además, la colaboradora declara: «No me creo su perdón». Estoy convencida de que la revista le dio un toque para que aclara esto o tampoco tendría esa remuneración. No me vale porque sé que todo esto es porque tiene miedo a que le vuelvan a rascar el bolsillo», argumenta.