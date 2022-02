Isa Pantoja se rompe y contesta punto por punto a la entrevista de Kiko Rivera

Las últimas horas no han sido nada fáciles para Isa Pi. Fue el pasado miércoles cuando Lecturas lanzaba su revista al público con una entrevista a Kiko Rivera como plato fuerte, en la que el hijo de la tonadillera no tenía reparo alguno en hablar de su hermana y desvelar algunos episodios del pasado que dejaron al panorama nacional en shock. Tal fue la gravedad de sus declaraciones, que el programa Secret Story decidió prescindir de la figura del DJ en su espacio, pese a que éste tenía previsto permanecer en el reality hasta el domingo.

Teniendo en cuenta las palabras del marido de Irene Rosales, todas las miradas se posaron en la hija de Isabel Pantoja. ¿Cómo se habría tomado los ataques de su hermano? Ella misma lo ha aclarado con una aparición por videollamada en El Programa de Ana Rosa. En vísperas de dar el pistoletazo de salida a sus exámenes, sus compañeros han desvelado que la joven no habría “logrado concentrarse” por todo lo sucedido, algo que ella misma ha desvelado: “No sé nada de Kiko desde hace muchos meses, y él lejos de ponerse en contacto conmigo desde por la mañana de ayer, se reiteraba en sus palabras y en ningún momento se arrepintió ni me llamó. Si me llamara ahora igualmente pienso en por qué, me habría valido ayer pero hoy después de todo creo que ni siquiera se ha dado cuenta de todo lo que ha hecho mal, sino que lo haría cuando le han cerrado las puertas de Secret Story”, comenzaba explicando a Joaquín Prat.

Pese a que la relación entre Isa y Kiko no era idónea, la pareja de Asraf no esperaba que su hermano fuera a llegar hasta tal punto: “No sé por qué lo cuenta. Otras veces hace entrevistas y me duelen y las puedo rebatir, pero ya decir esa barbaridad me parece que lo hace para hacerme daño. Leí la entrevista entera porque no me podía creer que fueran palabras de él, contándolas como si nada, con odio. Siempre le he visto con rabia hablando de mí, pero jamás con el odio de ayer. Aparte de no quererme y creerse siempre superior, el odio tan tremendo que siente es increíble. No sé por qué lo hace y a mí no me ha causado ni enfado ni rabia, sino daño y dolor y el día que pasé ayer fue horroroso, también por una circunstancia que no me gusta porque gracias a dios mi hijo es mayor pero no se entera, pero tengo que estar bien y ponerme fuerte y buscar fuerza para que estas cosas no me afecten”, continuaba relatando consiguiendo emocionar a sus compañeros del espacio de las mañanas de Telecinco.

Cuando el presentador le ha preguntado si sabe el por qué de esta entrevista, Isa ha dejado claro que lo desconoce: «Es un poco complicado todo. Mi hermano yo creo que también ha hecho cosas que mi madre no sabe, y él en realidad era el que tenía que poner los pies sobre la tierra a mi madre porque mi hermano y yo tenemos mucha diferencia de edad, y en vez de ejercer de protector, ha seguido el juego a mi madre en vez de aconsejarla. No sé de dónde sale tanto odio, que no soy su hermana, que no me quiere, nada. Por mucho que pienso dónde he podido fallar no lo sé». Y es que al parecer, la colaboradora habría sabido de la existencia de la exclusiva antes de que saliera a la luz: “Yo lo sabía el día anterior y tuve un poco de tiempo para asimilarlo, pero cuando lo leí por la mañana era más fuerte de lo que había pensado: comentarios xenófobos, machistas…”. No obstante y pese a todo, su prima Anabel podría haber sido su apoyo más importante en este durísimo varapalo: “Me ha escrito un mensaje mi prima Anabel, que tenía que hablar con ella, pero con todo esto no he podido y es el único mensaje que he recibido. Yo creo que mi madre se enterará y no le gustará porque dice cosas mías y personales y a ella también le toca, habla de episodios en los que se ve una vez más que no nos quiere y punto. Es duro porque es mi hermano pero ya está. Me emociono porque es increíble como una persona que es tu hermano cuente esas cosas para ni siquiera humillarme, sino para hacerme daño, no me importa que se arrepienta ahora”, aseguraba de manera contundente.

En un intento por zanjar la polémica, la hija de la tonadillera ha querido mirar al futuro con positividad: “El único consuelo que tengo es estar yo bien. Quiero dar las gracias a todos mis compañeros, a mi productora, al programa, a los directores, a Ana Rosa y a toda la gente que me ha mandado mensajes, porque siempre habéis estado conmigo pero ayer lo agradecí muchísimo”, finalizaba mientras no podía evitar el llanto.