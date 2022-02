Entrevista bomba de Kiko Rivera en la revista Lecturas. Tras meses de silencio, el hijo de Isabel Pantoja se ha sincerado como nunca sobre aspectos hasta ahora desconocidos de su vida. El dj está muy dolido con su madre y con su hermana y cuenta en primera persona uno de los episodios más dramáticos a los que se ha enfrentado en los últimos tiempos: cuando su hermana Isa intentó cortarse las venas.

Un momento muy delicado en la vida de la joven en el que él mismo tuvo que intervenir, tal como relata: “una noche me llama mi madre desesperada. Que no puedo más con la niñita. Cuando llego a Cantora desde Sevilla, poco después de haber nacido mi primer hijo me encuentro con mi hermana en el cuarto de baño intentando cortarse las venas. Y el que la cogió y le quitó lo que tenía en la mano fui yo. Y acto seguido, veo cómo mi madre le fue a dar una torta. Y mi hermana amenazó con denunciarla, así que la torta se la di yo”. El dj ha contado que fue Agustín quien se acercó a Isa para tranquilizarla, que estaba en su cuarto.

Precisamente con ella se ha mostrado muy duro: “no tengo nada que hablar con mi hermana. Para mí, no existe. Es como mi madre, pero a ella ni siquiera le deseo el bien o el mal. Me importan los míos, mi mujer, mis hijos y mis amigos”, ha declarado. Según la hija de Isabel Pantoja, el dj miente: “no tengo una guerra con mi hermana, pero ella ha querido seguir. Yo no quiero saber nada de ella, soy más feliz”, asegura.

En estos momentos no tiene relación con su madre, aunque es consciente de que está pasando por una etapa difícil: “escuché que intentó quitarse la vida”, comenta. El joven declara que en alguna ocasión su madre le ha insinuado que quería morir: “no utilizaba la palabra ‘suicidio’, me decía que no aguantaba más, que se iba a quitar de en medio. Yo intentaba quitarle eso de la cabeza. Esperemos que nunca pase”, sentencia. A pesar de que la relación con ella está rota, si en algún momento temiera por su vida, iría sin dudarlo: “si me llamara y me dijera que tiene una pistola en la cabeza y que se va a pegar un tiro tendría que ir, pero porque se oigan voces no. Yo también he estado en el hospital y no ha venido nadie”, recalca muy dolido. “Ahora mismo no tengo ganas ni necesidad de que una persona te consuma hasta hacerte sentir su tristeza y su malestar. Para mí es como si no existiera”, sentencia.

Kiko Rivera declara que esta decisión de alejarse de su madre no ha sido fácil, porque a veces la echo de menos, pero no se siente culpable: “quizás ella debería sentirse culpable por el daño que me ha hecho”, asegura. El dj mantiene que cuando falleció su abuela, doña Ana, vio la posibilidad de una reconciliación, pero “duró cuatro días”. En su última conversación con Isabel Pantoja le pidió que le explicara bien las cosas, pero ella dijo que “no tenía nada de qué hablar”. “Yo le dije que olvidáramos los problemas y que si podía ayudarla en algo lo haría, también económicamente”. Sin embargo, Kiko asegura que ella dijo que “lo tenía todo controlado”. Las últimas informaciones sobre la tonadillera apuntan a la posibilidad de que podría ir de nuevo a la cárcel, pero es un tema del que ella prefiere no hablar con nadie.

Sobre su tío, Agustín Pantoja, se ha dicho que, a raíz de las últimas informaciones, Isabel Pantoja le habría echado de Cantora, algo que Kiko Rivera pone en duda: “me extraña”. En lo que respecta a la querella que el dj interpuso contra su tío, se ha comentado que el juez la ha desestimado, algo que él niega: “no es cierto. Tras la muerte de mi abuela prometí a mi madre que iba a quitar la demanda y la he quitado. Mi tío habrá hecho cosas muy mal, pero pagaría siempre mi madre. No quiero un problema judicial con ella”, mantiene.

Kiko Rivera se ha mostrado muy crítico con Belén Esteban: “quiero dejar una cosa muy clara a la señorita Belén Esteban, que no se confunda. No echo las culpas de mi adicción a mi madre, pero si yo hubiera tenido otro tipo de madre quizás si hubiera estado pendiente de mí. Una madre tiene que estar capacitada para ver cómo está su hijo. He llegado en situaciones muy malas. Está bien que tengas tu trabajo, pero cuando vuelvas, no te pegues el día encerrada en tu cuarto porque tus hijos te necesitan”, ha dicho tajante. “Tengo cariño a Belén, le tengo estima, pero lo ha vivido en sus carnes. Es amiga de mi prima y sabe que si dice algo de mi madre a mi prima no le sienta bien”, ha declarado.

Si hay una persona que ha estado al lado de Kiko todo el tiempo ha sido su mujer, Irene Rosales. El dj reconoce que en una de sus últimas conversaciones con su madre le pidió que se disculpara con ella, pero no hizo nada: “me dolió, pero el cuerpo es sabio y se acostumbra al dolor”. Y es que Pantoja culpa a Irene de los desencuentros entre ambos: “ese es el problema de los que no están bien”. De la misma manera, le da tristeza que su madre se esté perdiendo a sus nietas.

Con quien también se ha mostrado crítico es con Dulce, que ha dicho que él humillaba a su hermana: “es mentira”, así como con Asraf, con quien aparentemente mantenía una buena relación, hasta el punto de que Isa P le ha llegado a pedir ayuda tras una discusión con él: “me importa poco mi hermana, ¿me va a importar Asraf?”, ha asegurado. Diferentes son las palabras de Kiko Rivera para su prima, Anabel, que acaba de anunciar su separación. A pesar de las diferencias que ambos han mantenido en los últimos tiempos, tiene claro que no le cierra la puerta: “a mí mi prima me gana en su trato con mis hijos”.