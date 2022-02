Anabel Pantoja no atraviesa su mejor momento. Nada hacía presagiar que su relación con Omar Sánchez pendía de un hilo, ya que se dieron el ‘sí, quiero’ el pasado mes de octubres después de tener que posponer la boda en varias ocasiones. Fue Kiko Matamoros quien sacó a la luz la ruptura, y tan solo 24 horas después, la sobrina de Isabel Pantoja se sentaba en Sálvame para confirmarla. Sin embargo, se ha dejado cosas en el tintero y ha querido aclararlas de nuevo, aunque no ha podido evitar la presión que está recibiendo debido a la repercusión de la noticia y ha terminado derrumbándose en el formato presentado por Jorge Javier Vázquez.

La prima de Kiko Rivera ha dejado claro en todo momento que el que todavía es su marido es una persona excepcional y que no tiene nada malo que decir de él. “Estoy así porque dejo a una persona que me lo ha dado todo y me ha querido estos cuatro años como nadie y lo sigue haciendo”, ha dicho muy emocionada.

“Lo primero quiero decir y lo voy a dejar claro que yo comento y cometo el error de un problema que ocurre en mí únicamente. Ahí no culpo a Omar ni a nada, simplemente el presentador me pregunta qué me pasa y no puedo ser más sincera me tendría que haber callado…”, ha dicho Anabel sobre el episodio que vivió después de la boda que supuso un antes y un después en su historia de amor. Sin embargo, no ha querido revelar más detalles y ha dicho que “la ley me ampara a que no se debe de hablar de este tema, simplemente yo si quiero compartirlo. Primero por respeto a mí y a mi pareja que somos los que vivimos ese episodio en octubre, ya está. Y no es nada malo, no es una pesadilla. Es algo que vivimos entre él y yo. Algo personal. Creo que puedo permitirme poner límites en el plató, en la vida, en las redes y en lo que sea y mi límite es ese y si se pasa yo me quedo en Canarias y se sigue hablando. Es mi intimidad y la de Omar», ha explicado molesta.

Después, ha añadido que «hay una familia detrás, mi madre y hay gente que sufre. Que vosotros a las 8 os vais porque venis a cumplir con vuestro trabajo, pero yo me voy como una mierda y me lo como yo y las personas que están a mi alrededor. Entiendo que soy una persona pública y tengo que asumir cosas y tengo que medir muy bien todo. Y ayer yo creo que me expliqué bien».

Tras dar las explicaciones pertinentes y que ella ha considerado oportunas, Anabel Pantoja ha confesado que no está del todo bien aunque haya sido ella quien ha tomado la decisión de romper su matrimonio. «Tengo muchas subidas y bajadas de ánimo», ha indicado con lágrimas en los ojos. Además, también ha dicho que, en un futuro le gustaría tener una bonita relación de amistad con Omar. «Me va a tener siempre», ha sentenciado.