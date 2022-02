Anabel Pantoja está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida. Después de algunos días de rumores, la prima de Kiko Rivera por fin confirmaba ayer en el plató del Lemon Tea primero y de Sálvame Naranja después, su ruptura con Omar Sánchez. Una inesperada noticia que llegaba apenas cuatro meses después de la boda de la pareja.

En estos duros momentos, la joven está contando con el apoyo de sus seres queridos y su círculo más íntimo. Después de confirmar la ruptura frente a las cámaras, Anabel ha disfrutado de una velada en compañía de Susana Molina, una de sus mejores amigas. La exconcursante de La isla de las tentaciones es uno de los mayores apoyos para la prima de Kiko Rivera. Ambas se conocieron hace años en Sevilla y se volvieron inseparables desde el primer momento, de hecho, incluso compartieron piso en Madrid cuando se mudaron a la capital por sus respectivos compromisos profesionales.

En esta primera noche tras confirmar su separación, Anabel ha aprovechado para estar con su amiga. Según ha podido saber este digital, una vez terminó en Sálvame, la colaboradora se marchó a casa de Susana Molina y pidieron unas pizzas. Las dos amigas recibieron la visita de otro amigo cuya identidad no se ha confirmado y, en torno a las 12:00 de la noche, Anabel regresó a su hotel en la capital.

Una ruptura inesperada

Omar y Anabel conseguían por fin darse el ‘sí, quiero’ tras muchas complicaciones el pasado mes de octubre. Un enlace celebrado en La Graciosa marcado por la reciente muerte de la abuela de la colaboradora y la ausencia de su primo, Kiko Rivera, que en el último momento decidió quedarse en Sevilla. Nada entonces hacía presagiar que la pareja terminaría así. Sin embargo, ella misma ha declarado que no llegó al enlace en su mejor momento: “Omar y yo no llegamos en plenitud a la boda, yo estaba a un 60%”.

Según ella misma contaba en el plató de Sálvame, tras el enlace le pasó algo que le ha dejado una huella importante, aunque no ha dado más detalles: “me pasa algo personal, independientemente de lo de mi abuela, que es lo más fuerte, que me marca. Lo vivo y lo paso yo sola. Y entonces seguimos adelante y ahí es cuando me noto rara”, sentenciaba muy seria.

Anabel pidió respeto tanto para ella como para las familias de ambos en este complicado momento. La joven confirmó que ya no comparte casa con el que ha sido su marido y que “gracias a un buen amigo tiene dónde quedarse”, dijo sin entrar en más detalles al respecto.

La colaboradora declaraba que, aunque estaba convencida de su boda con Omar, “había algo que se había apagado entre ellos hace tiempo”. La sobrina de Isabel Pantoja revelaba que la pareja ha tenido varias conversaciones sobre este tema y ha querido dejar claro que ha sido ella quién ha tomado la decisión final: “nosotros tenemos crisis y enfados de pareja, que no voy a entrar en ello. Voy a hablar de lo que me ha pasado a mí. Hay un momento que veo que no avanzo, que es cuando él vuelve de Supervivientes. No es que él se me quede pequeño, es un gran hombre, quizá la que no ha estado a la altura soy yo, pero veía todo muy dormido”, recalcaba.