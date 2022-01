Nuevo varapalo en el clan Pantoja. Pese a que en numerosas ocasiones Kiko Rivera se ha refugiado en sus proyectos profesionales para dejar de lado los continuos rifirrafes con su madre, lo cierto es que el ámbito laboral podría no irle todo lo bien que a él le gustaría. Así mismo lo dejaba entrever el cantante cuando hacía pública su decisión de romper el contrato con Universal Music para ser él mismo quien dirigiera su música. Una alternativa que a priori parecía ser cosa únicamente del hijo de Pantoja, aunque algunos rumores apuntan a todo lo contrario.

Según desvelaba el hermano de Isa Pi, será con su último single Martes cuando rompa su relación con la discográfica mencionada por “mutuo acuerdo”. No obstante, podría haber sido el equipo de Universal Music el que habría decidido prescindir de los servicios del DJ al “no haber cumplido con las expectativas de ingresos” y por su continua exposición mediática y en redes sociales, alejada completamente del mundo de la música. En este trance laboral, es muy probable que Kiko se haya apoyado tanto en su esposa como en sus hijas, quienes siempre han estado ahí en los momentos más complicados. Es por ello que en un intento de proteger la figura de su marido y de “hacer de escudo” para la prensa, Irene Rosales no ha querido dar ningún detalle del por qué de esta nueva etapa en la carrera de Rivera.

Fue durante la tarde de ayer cuando la sevillana aprovechó para dar un paseo por las inmediaciones de su casa. Un momento en el que se topó con los medios de comunicación, que indudablemente le preguntaron por la relación entre Kiko y Universal Music. Por su parte, la colaboradora de Viva la vida continuó con su paso ligero y no quiso contar nada, aunque su rostro oculto con mascarilla y gafas de sol dejaba ver unos rasgos visiblemente cabizbajos con los que ha reunido fuerzas para admitir que estaba apoyando a su marido sea cual fuera la decisión que tomara y que “está bien” y “todo está bien” en su alrededor.

No obstante, tal vez este “malestar” podría estar causado por los planes que tenían preparados para el cumpleaños de la pequeña Carlota y que finalmente se han visto frustrados. Será mañana mismo cuando la hija menor de Kiko cumpla 4 añitos, y qué mejor manera de celebrarlo que con un gran festejo en compañía de sus seres queridos. Algo que como ha desvelado Irene no podrá ser, ya sea por el covid o por otros motivos: “No creo”, confesaba Rosales. Y es que al parecer, ella y su marido habrían estado preparando un plan para sorprender a su pequeña en su día más especial que se habría visto truncado: “Nos íbamos a ir de viaje y al final no ha podido ser”, admitía la nuera de la tonadillera sin desvelar cuál fue el destino escogido por el matrimonio. ¿Tal vez Disneyland?