Es probable que la de ayer fuera una noche movida en Cantora. Fue el pasado viernes cuando se estrenó la docuserie de Julián Muñoz No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad. Un primer paso del exalcalde con dardo directo hacia la que fuera su pareja, Isabel Pantoja, que según ha asegurado su entorno no estaría atravesando por su mejor momento tras las continuas disputas con su hijo, la muerte de doña Ana y la emisión de esta entrevista.

Tras muchos años en un segundo plano, Julián Muñoz decidía romper su silencio y prometía contar la verdad sobre su historia romántica con la tonadillera y sobre cómo vivieron la explosión del conocido como Caso Malaya. Unos momentos de lo más complicados en los que la pareja permaneció unida, consiguiendo que el ex de Maite Zaldívar creara un vínculo muy especial con los hijos de la intérprete de Enamórate. Así lo desveló el que fuera condenado a 20 años de prisión por corrupción urbanística en su charla exclusiva para Telecinco, contando además que Isa Pi se consolidó como uno de sus mayores apoyos cuando se relacionaba con los allegados de su ex: “¿Sabes con quién me sentía bien? Con la niña. Le tenía muchísimo cariño, y la quiero mucho, ¡qué coño! Así de claro”, confesaba haciendo referencia a la hermana de Kiko Rivera. Unas palabras que culminaron con una insistencia tajante y con mirada directa a cámara por parte del protagonista: “Si se molesta, ¡ay, amiga mía! El querer se lleva en el corazón y en ese no manda nadie, por lo menos en el mío”.

Las declaraciones de Muñoz no quedaron ahí y también tuvo oportunidad de expresar con quién se posicionaba en el conflicto entre Kiko Rivera y su madre, algo que el expolítico tenía bastante claro: “A una persona destruida no se la puede dejar tirada en la calle, no se puede. A su hijo Kiko lo ha dejado en la puta calle”, puntualizaba contundente. Y es que parece ser que Julián guarda un gran cariño a los dos hijos de Pantoja, algo que no ocurre con Agustín. A juzgar por sus palabras, el de El Arenal no parece haber forjado una estrecha relación con el que fuera su cuñado: “No tiene la mirada limpia y tiene un rencor en su interior que le va a corromper hasta las entrañas. (…) Es un personaje que el tiempo lo ha ido moldeando, pero dentro de la amargura. Tú no puedes estar permanentemente controlándolo todo y amargado. Su vida era el sofá. Es anodino, amorfo y amargado”, aseguraba, advirtiendo que si hubiera habido una mala conducta por parte del hermano de la tonadillera hacia él, no hubiera tenido reparo alguno en “mandarlo a la mierda”.

Mirando la situación que vivió desde una perspectiva más objetiva, Julián Muñoz confesó en su docuserie haber llegado a estar “obsesionado” por Isabel Pantoja hasta tal punto de haber dejado de lado a su familia, algo que parece no haberse perdonado todavía: “Me he portado mal. He sido un perro”.