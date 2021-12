Cambio radical de escenario en el proceso judicial que ligaba a Kiko Rivera y Agustín Pantoja. La denuncia por presunta apropiación indebida que el hijo de la cantante puso a su tío Agustín en los juzgados de Chiclana de la Frontera ha sido archivada. Un movimiento que llega unas semanas después de que el demandante reconociera que iba a retirarla.

El pasado 12 de abril Kiko Rivera interpuso en el Juzgado número 2 de Chiclana una denuncia contra su tío Agustín Pantoja por presuntos delito de estafa, administración desleal y apropiación indebida. El hermano menor de la artista, muy presente en la vida de Kiko desde que su padre, el recordado diestro Francisco Rivera Paquirri, muriera tras una cogida mortal en Pozoblanco en septiembre de 1984, se enfrentaba judicialmente a las acusaciones de su sobrino y el cisma familiar Pantoja se agravaba aún más. Finalmente, se le juzgaría solo presunta apropiación indebida. La clave: las rentas de los alquileres de Cantora, cantidades de las que Kiko, como copropietario de la finca (47,60%) era también destinatario. Cuando en agosto de 2020 estalla la guerra con su madre por diferencias con la gestión de su herencia paterna, Kiko revisa, entre otros documentos, los contratos de alquiler de la mencionada finca y las cantidades cobradas y decide reclamárselas a su tío. Fue el hermano de la artista el encargado de gestionar el patrimonio de la intérprete de Marinero de Luces mientras ella cumplía condena en la prisión de Alcalá de Guadaira.

Tras seis meses de instrucción, la denuncia ha sido archivada. Cierto es que Rivera declaró públicamente que la retiraría cuando se produjo el primer acercamiento con su madre tras el fallecimiento de su abuela Ana a finales de septiembre pasado, pero ha sido el juez quien ha decidido su archivo.

Fue el pasado 3 de mayo cuando Rivera confirmó en el programa Sálvame que había denunciado a su tío Agustín y que los abogados de su madre se habían puesto en contacto con él justo un día antes de partir para Nepal para rodar el programa con Jesús Calleja, con la intención de llegar a un acuerdo y aclarar las diferencias por la herencia. Él comenzó pidiendo los enseres heredados de su padre, que custodia Isabel Pantoja en la finca Cantora donde vive desde hace años con su hermano Agustín, pero la negativa por parte de los abogados con la excusa de que “no los encontraban”, no le convenció. El posible acuerdo se esfumó. Siempre convencido de no ir contra su madre, optó por denunciar a su tío Agustín, responsable de la gestión y cobro del alquiler de las fincas de Cantora a una familia de ganaderos. Su tío tendría que dar explicaciones de qué hicieron con su parte.

Las fincas, varias hazas de tierra que forman parte de Cantora, se habían alquilado a los hermanos Cabezuelo por una cantidad cercana a los 60.000 euros anuales. Kiko, enfrentado a su madre, sin fiarse de nadie y muy afectado al ver que la herencia de su padre se encontraba prácticamente embargada, fue contra el menor de los Pantoja sin ningún tipo de miramiento. “Parecen que se están riendo de mí. Estoy destrozado”, declaraba en el mencionado programa. Sin embargo, tras seis meses de instrucción, varias diligencias, aportación de pruebas, las testificales de los arrendatarios y de un amigo de la familia conocedor de los detalles de los alquileres en cuestión, la denuncia se ha archivado.

Según me confirman fuentes muy cercanas al caso, la defensa de Agustín pudo probar que las cantidades recibidas por el alquiler de las fincas se consignaron judicialmente para pagar la multa impuesta a Isabel Pantoja por la Audiencia Provincial de Málaga en la sentencia condenatoria en el caso Blanqueo que le obligaba, además de cumplir 2 años de prisión, a abonar 1.147.148 euros. Las mismas fuentes me aseguran que la defensa de Agustín sostuvo que Kiko Rivera autorizó a su tío a disponer de ese dinero para tal fin. ¿Hay algún documento que lo pruebe? No. Fue un permiso verbal. Permiso archivado.