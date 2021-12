Anabel Pantoja zanja la guerra con Kiko Rivera con este gesto

Día de celebración para la familia Rivera-Rosales. La hija mayor de Kiko Rivera e Irene Rosales, Ana, ha cumplido seis años y sus padres no han dudado en organizarle una bonita fiesta por esta jornada. Una celebración que, además de festejar el aniversario de la pequeña, ha servido para que se produzca el esperado reencuentro entre Anabel Pantoja y su primo, que se han visto en diversos rifirrafes desde la muerte de doña Ana y la posterior boda de la colaboradora en La Graciosa, a la que el dj decidió no asistir. Un desencuentro sobre el que se han dado varias versiones y que terminó con un enfrentamiento entre los dos primos que, hasta entonces, eran uña y carne.

Cauta y discreta en su actitud, Anabel Pantoja ha preferido no hacer declaraciones sobre el punto en el que se encuentra su relación con Kiko Rivera y se limitó a despedirse de los medios que aguardaban a las puertas del local con un simple “gracias”. La colaboradora tampoco quiso revelar si tenía constancia de si Isabel Pantoja había llamado a su nieta para felicitarla, ya que, en este aspecto, Anabel siempre ha preferido mantenerse alejada y no entrar en las disputas que Kiko Rivera ha mantenido o mantiene con su madre. No obstante, su presencia en la celebración y las posteriores stories y la publicación que compartió con sus seguidores en Instagram parecen no dejar lugar a dudas de que los primos han dejado atrás cualquier tipo de conflicto y vuelven a llevarse como siempre.

Anabel Pantoja publicaba en sus redes varios detalles de la celebración de la mayor de Kiko Rivera, así como un divertido vídeo en el que aparece bailando con las dos niñas, Ana y Carlota: “ya eres mi Reina del Flow, sé que dentro de ti llevas algo mío, te quiero mi niña, mi Alegría, mi tocaya y mi princesa. Felicidades tu Tata te AMA. Siempre bailaremos hasta caernos al suelo … ( como en el vídeo)”, ha escrito la sobrina de Isabel Pantoja.

Por su parte, al finalizar la fiesta de cumpleaños de su hija mayor, el dj salía solo del local y lo hacía feliz por haber podido disfrutar de una jornada tan especial. El DJ Kiko Rivera salía solo de la fiesta de cumpleaños de su hija Ana y lo hacía feliz de haber disfrutado de un día muy especial. El hijo de Isabel Pantoja decía que el reencuentro con su prima había ido “muy bien”, pero no ha querido entrar en más detalles. Tampoco ha dicho nada de si la tonadillera ha llamado a su hija mayor para felicitarla, lo que siembra la duda sobre en qué punto está su relación en estos momentos, aunque sí se ha despedido de manera muy educada de los periodistas antes de marcharse.