La celebración de la boda de Anabel Pantoja en la isla de La Graciosa la pasada semana no ha estado exenta de polémica. La sobrina de Isabel Pantoja por fin le daba el ‘sí, quiero’ a Omar Sánchez en una especial ceremonia en la playa de Pedro Barba apenas dos días después de la muerte de su abuela, doña Ana. Tanto ella como sus primos y Raquel Bollo viajaban a Cantora en el momento en el que tenían conocimiento de la triste noticia para acompañar a la tonadillera, pero algunos regresaban poco después a Canarias. Solo Kiko Rivera permanecía en la península y le pedía además a su mujer, Irene Rosales, que regresara a casa.

La ausencia del dj y su esposa en la celebración parecía justificada por la reciente muerte de su abuela, a quien estaba muy unido. Sin embargo, parece que los motivos van más allá de esta triste noticia. Según revelaba Kiko Matamoros este fin de semana en Viva la vida, ha habido un nuevo enfrentamiento entre el sobrino de Isabel Pantoja y su prima, precisamente a raíz del enlace y del reencuentro de Kiko con su madre. El colaborador aseguraba que Anabel le había dicho a Kiko que no debía ir a Cantora porque no iba a ser bien recibido. Algo que el dj ha comprobado que no era cierto, ya que, al parecer, su madre llevaba tiempo queriendo verlo. Sin embargo, como cualquier historia, hay varias versiones, y ahora Anabel ha desvelado la suya.

En un extenso reportaje en la revista ¡Hola! con motivo de su enlace, la joven ha explicado algunas cuestiones relacionadas con este último enfrentamiento con su primo. Anabel declara que al principio pensó en cancelarlo, pero que fue su familia quien le dijo que no lo hiciera: “Aunque está mal, mi tía quería que me casara. Me dijo: “Te quiero ver sonriendo, porque la yaya te va a ver y no consentiría que anularas la boda. Yo no lo voy a permitir”. Ella me ha dado tanta seguridad y tanto amor… Mis tíos me han consolado más que yo a ellos y se han preocupado por la gente que estaba en Canarias. Yo les decía que no podía hacerlo, por la yaya, pero me dijeron: “La yaya no está. Ella está arriba viéndote”, ha asegurado.

Anabel Pantoja está dolida por todo lo que se ha dicho en los últimos días y cómo se ha cuestionado por qué ha seguido adelante con la boda. “Ahora he estado con mi familia y ha sido ella quien me ha obligado a continuar con todo. Si mi familia me hubiera pedido que la cancelara o hubiera encontrado una situación muy muy complicada en casa, no hubiera regresado a La Graciosa. Pero me han obligado a venir y a seguir con la boda”, ha dicho la colaboradora, haciendo referencia a los comentarios de sus tíos.

Anabel declara que tiene la conciencia tranquila: “mi yaya siempre quería verme feliz y le hacía ilusión que me casara. Lo que opine la gente me da igual. No me voy a justificar más. He venido a casarme con el apoyo de los míos y de mi familia”, sentencia.

El único que no la animó a continuar fue su primo, Kiko Rivera: “me dijo que él no podía venir porque no sentía eso. Yo lo entiendo, igual que ha dicho que él me entiende a mí”, ha asegurado.

La muerte de doña Ana ha sido un duro golpe para la toda la familia, no obstante, Anabel se enteró de la noticia por la prensa: “fue duro para mí. Como había estado en el hospital, me imaginé que ningún medio se inventaría una historia así. Entonces, me sentí mal porque me vi muy, muy lejos de ‘Cantora’. Pero estoy bien, porque yo me he despedido de ella. Es que nos hemos despedido todos”, ha dicho. No obstante, asegura que su familia le ha explicado los motivos por los cuales no se lo habían comunicado: “fue para protegerme a mí, y quedaba solo un día para la boda”.

La colaboradora se muestra tajante sobre las especulaciones en torno a su visita a Cantora: “es mentira que nos dijeran que no fuéramos”. Anabel asegura que no tiene constancia del supuesto mensaje que le llegó a Kiko: “a mí no me llegó ese mensaje. Tampoco sé si le llegó a él, pero hacía mucho tiempo que no pisaba esa casa y no tenía relación con su madre… No sabíamos cómo sería la reacción, pero todo el mundo le aconsejó que estuviese con ella. Creo que ha sido la mejor decisión”.

La sobrina de Isabel Pantoja ha asegurado que desde el primer momento tenía claro que tenía que ir a Cantora, pero sabía que iba a volver a La Graciosa. Quien no pensaba igual es su primo: “el único que tomó la decisión de quedarse fue Kiko. Y es normal porque a él le ha afectado de otra manera y tiene otras cosas más. No es solo lo de mi yaya. Ahora mismo, él tiene un daño interior y entiendo que no le haya apetecido estar aquí”, ha sentenciado.

Anabel ha desmentido que su tía le dijera que no celebrara la boda, es más, ha asegurado que la ayudado mucho en estos momentos. Además, a pesar de que no ha querido entrar en detalles más íntimos, sí que ha dicho que no hubo ningún enfrentamiento entre su primo y su tío Agustín.