Raquel Bollo confiesa que Isabel Pantoja no le coge el teléfono

Raquel Bollo ha sido una de las invitadas a los premios Escaparate 2021 celebrados este viernes en Sevilla. Luciendo un vestido largo color champán con topos negros y tul en la zona de los hombros, la colaboradora de televisión ha posado emocionada ante los medios de comunicación. No ha acudido sola, su hijo, Manuel Cortés ha sido su acompañante a la gala que ha estado marcada por las restricciones sanitarias impuestas para frenar la expansión del coronavirus.

La sevillana ha sido preguntada sobre el estado de salud de doña Ana, madre de Isabel Pantoja, quien lleva ingresada unas semanas en el hospital. “Sinceramente tengo que decir que en el cumpleaños sí hablé con ella -hace referencia a la tonadillera-, pero a raíz de lo de la yaya he llamado y los teléfonos no los cogen. No sé absolutamente nada”, ha confesado. “Entiendo que ella ahora está en un momento que no querrá saber nada y que estará al lado de su madre como siempre está y espero saber algo pronto, la verdad”, ha añadido preocupada.

La tertuliana también ha reconocido que Anabel Pantoja no sabe nada. “Eso es lo raro… Si ella no lo sabe… difícilmente voy a saber yo”, ha indicado Raquel. “Espero que se recupere pronto y que pueda volver a casa lo antes posible”, ha terminado diciendo, aunque ha querido mostrar su ilusión por la boda de la sobrina de la artista. “Hasta ahora continúa. Yo tengo los billetes y todo reservado, con lo cual… también tengo mi vestido preparándose. De momento, no me ha dicho nada”, ha explicado emocionada.

Quien también ha mostrado su preocupación por el estado de salud de su abuela ha sido Kiko Rivera. El DJ se enteró a través de una llamada telefónica por parte de Kiko Hernández de la situación. Días más tarde, el marido de Irene Rosales hizo unos stories a través de las redes sociales donde dejó claro que no tenía noticias al respecto. «Sois muchos los que me estáis preguntado por el estado de salud de mi abuela. Yo no lo sé… Ya sabéis que yo no me hablo con mi familia y tampoco nadie me ha avisado. Me he enterado al igual que todos vosotros”, indicó el artista.

“Tanto yo como mi prima Anabel, que ayer estuvimos hablando sobre ello… me tiene un poco angustiado, la verdad”. El hermano de Isa Pantoja reveló a sus seguidores que ante esta complicada situación que tiene delante “no sé muy bien cómo actuar”. “Vamos a ver si nos podemos enterar de alguna manera más certera, aunque bueno, las cosas están como están… No sé qué deciros chicos. Es una situación muy extraña”, terminó diciendo con cierta preocupación ante la falta de información.