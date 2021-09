Una semana después Anabel Pantoja disfruta de su segunda despedida de soltera y eso solo significa una cosa: comienza la cuenta atrás para su boda con Omar Sánchez. Debido a la pandemia del coronavirus tuvo que ser aplazada en varias ocasiones, pero finalmente tendrá lugar a principios de octubre, aunque no se sabe el día concreto, ya que la sobrina de Isabel Pantoja busca la mayor discreción posible en este día tan especial para ella y lo suyos.

La prima de Kiko Rivera se encontraba en Gran Canaria, donde reside con su pareja y futuro marido, cuando de repente, tuvo que hacer las maletas para poner rumbo a Sevilla. Esa fue su primera parada teniendo como cómplice a su madre, que la vendaba los ojos y la subía a un autobús a primera hora de este domingo donde la espera una gran sorpresa: su segunda fiesta antes de pasar por el altar. Muy emocionada, Anabel ha dado saltos de alegría al ver quienes estaban en el interior del vehículo.

Gracias a las redes sociales ha salido a la luz que Isa Pantoja y Raquel Bollo eran dos de las personas que van a acompañar a la colaboradora de ‘Sálvame’ en esta divertida aventura. Mientras se encontraban en el interior del autocar, han bailado, tomado refrescos e intercambiado confidencias hasta que han montado en un baro. “Ahora quieren que me suba aquí”, ha relatado emocionada Anabel.

En el perfil de Instagram de la protagonista de la jornada se ha podido ver un ‘post’ en el que aparece en una playa vestida de “novia”. “Boda Playera, despedida … (sin palabras…)”, ha escrito radiante de felicidad.

Sin embargo, se ha notado una gran ausencia, la de Irene Rosales. La excolaboradora de ‘Viva la Vida’ no ha podido acudir, de hecho, tampoco asistió al debut de Kiko Rivera en la tarde del sábado cuando volvió a subirse al escenario después de más de un año parado debido a la pandemia. El motivo no sería otro que quedarse al cuidado de sus pequeñas.

Tanto Anabel como el resto de sus amigos y familiares han podido degustar una deliciosa comida en la que no han faltado las tradicionales tortitas de camarón. Han bailado al ritmo del flamenco, han cantado y, sobre todo, han disfrutado como nunca. La ‘influencer’ no ve la hora de pasar por el altar para darse el esperado ‘sí, quiero’, pero mientras tanto está a exprimiendo al máximo esta bonita experiencia que no olvidará jamás. ¿Irá finalmente Isabel Pantoja al enlace?