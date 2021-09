Quedan pocas semanas para que llegue ese día tan deseado para Anabel Pantoja y Omar Sánchez: su boda. Pese a que la ‘influencer’ anunciase su enlace hace ya dos años, debido a la pandemia del coronavirus ha tenido que retrasarlo. Sin embargo, parece que esa espera ha llegado a su fin porque pasará por el altar la primera semana de octubre, tal y como anunció Pepe Leal en ‘El programa del verano’. También reveló que será una celebración íntima y por lo civil. El propio colaborador, aseguró que no han salido muchos detalles sobre este acontecimiento porque la sobrina de Isabel Pantoja estaría acordando una exclusiva con alguna revista.

Sí que ha salido a la luz que finalmente la boda tendrá lugar en Maspalomas -Gran Canaria-. Si bien en un primer momento iban a celebrarlo por todo lo alto, la Covid-19 ha marcado los ritmos y ha trastocado todos los planes de la pareja. «Anabel me llamó hace unas semanas y me dijo todo, la fecha, el lugar y todo, pero yo no te lo voy a decir. Espero que esté toda la familia y mi madre», explicó Isa Pantoja hace unas semanas.

Y como manda la tradición, ahora, Anabel Pantoja se encuentra en plena despedida de soltera junto a sus amigas. Ha dado a conocer este plan a través de sus redes sociales, donde se ha mostrado feliz y emocionada durante estos días. “Panto-despedida”, escribió mientras se encontraba en la peluquería para ponerse a punto para la celebración. No obstante, ha tenido que lamentar dos ausencias, la de la hermana de Kiko Rivera y la de Irene Rosales. A diferencia con su enlace, en este evento nadie ha tenido que firmar un contrato de confidencialidad, ya que lo ha mostrado ella misma públicamente.

Después de arreglarse, Anabel se montó en un minibús con sus amigas, donde durante la travesía disfrutaron de las bromas de la colaboradora y pasaron un rato en el que las risas fueron las grandes protagonistas.

Una vez llegaron a su destino, se pusieron unas pulseras fucsias para acceder al reservado de una discoteca al aire libre en la que la zona en la que estuvieron estaba decorada con globos. Fue ahí donde la prima de Kiko Rivera hizo de las suyas y se lanzó a bailar a la pista.

Por otro lado, Omar Sánchez, también ha tenido su correspondiente despedida de soltero, que precisamente ya ha finalizado. Gracias amigos por la gran despedida que me han hecho, me lo pasé increíble pero lo bueno esta aún por llegar… Soy un afortunado en tenerlos», ha escrito el exconcursante de ‘Supervivientes’ en su cuenta de Instagram.