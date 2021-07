Pese a que Anabel Pantoja no atraviesa su mejor momento familiar debido a la guerra mediática entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, que, aunque se ha intentado mantener al margen también le ha salpicado a ella, el reencuentro con su pareja, Omar Sánchez ha sido de lo más especial. El instructor de surf, que ha formado parte del grupo de concursantes de ‘Supervivientes 2021’, ya está en España tras su expulsión definitiva, lo que ha provocado que se quede a las puertas de la final. La colaboradora de ‘Sálvame’, ha querido preparar una gran sorpresa al participante y ha tirado la casa por la ventana en su regreso a Canarias.

Es por eso que, ha decorado una de las terrazas de su casa de Pozo Izquierdo ambientándola en el ‘reality’ de Telecinco. Una fiesta a la que no le ha faltado ni un solo detalle. Desde un poster impreso de Omar hasta el cheque que dan al ganador de la edición. “Volver después de tres meses a la casa que monté, formé y convertí en mi hogar. Llevo una vida de Rica, mi gente, una tropical, una guitarra y mis cholas”, ha escrito en el ‘post’ en el que ha compartido varios momentos de la velada.

Aunque eso no es todo porque unas horas después del reencuentro con amigos y familiares, Anabel Pantoja sorprendía al ‘negro’ -como le llama cariñosamente- en su 30 cumpleaños con un regalo muy especial. La prima de Kiko Rivera ha grabado el momento exacto en el que Omar Sánchez encontraba el regalo, que precisamente estaba escondido debajo de la almohada. “Como tardes en abrirlo no te grabo”, se le escucha decir a Anabel, impaciente por ver la cara de su chico.

Después de unos minutos de tensión, Sánchez logra descubrir lo que hay debajo del envoltorio de color azul: un ‘Apple Watch’. Un reloj que el exconcursante del formato más extremo de la televisión quería desde hace tiempo.

El estado de salud de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja no termina de recuperarse. La sobrina de la intérprete de ‘Marinero de luces’ ha acudido en la misma semana hasta en dos ocasiones a urgencias por una faringitis que le está provocando varias molestias. Hace unas horas ha dado su último parte de salud a través de unos ‘stories’ de Instagram.

“No sabéis la noche que he pasado. Ayer fue el reencuentro con Omar y lo di todo, pero fue la peor elección porque he pasado una de las peores noches de mi vida. He vomitado no he podido parar de toser, pero no tengo fiebre. Sí tengo sudores y escalofríos. Yo pensaba que iba a mejorar con el tratamiento. La emoción me pudo y me he levantado peor”, ha expresado apenada y sin apenas poder hablar. Por otro lado, Anabel ha ido a su centro de salud más cercano para descartar que fuera coronavirus. Después de la prueba, Anabel Pantoja ha podido respirar tranquila porque ha dado negativo.