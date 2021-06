Anabel Pantoja da relevo a Pilar Rubio a golpe de posado en bañador

Anabel Pantoja ha vivido una tarde de lo más temática y diferente. Aprovechando que hoy no ha tenido que acudir a su puesto como colaboradora de ‘Sálvame’, la sobrina de la tonadillera ha hecho una actividad extraordinaria. Se ha convertido por un día en embajadora del Parque Warner Beach de Madrid, el recinto acuático de la factoría cinematográfica, que abre su nueva temporada este mismo 1 de julio.

Ya es tradición por estas fechas que un rostro conocido acuda al acto de inauguración del lugar para darle más visibilidad si cabe. Anabel coge el testigo de Ivonne Reyes y de Pilar Rubio, pero hay ligeras diferencias entre los posados de este triángulo femenino. La prima de Kiko Rivera se embolsará por este posado una cifra aproximada de 3.000 euros, una cantidad bastante inferior a la que percibieron sus predecesoras, según han contado al medio ’20 minutos’ fuentes de la organización del parque.

Ella misma calentaba motores unas horas antes del evento colgando una foto en Instagram en la que animaba a sus seguidores a adivinar dónde iba a pasar la tarde.

Ya dentro del evento hemos visto a una Anabel Pantoja imponente, mostrando sus curvas dentro de un conjunto de bikini en color negro que le sentaba muy bien. Un top deportivo y una braguita de talle alto, que además de enfatizar sus caderas, dejaba visible buena parte de su retaguardia, de la que está muy orgullosa.

No es ni mucho menos la primera -ni seguramente la última- vez que la veremos posar de esta guisa ya que en su cuenta de Instagram son muy habituales sus fotografías en ropa de baño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

La colaboradora de televisión está de rabiosa actualidad por varios motivos. Su visita a Honduras para darle una sorpresa a su novio, Omar Sánchez, que concursaba en ‘Supervivientes 2021’, ha dado mucho juego. Su reencuentro fue uno de los grandes momentos de esta edición, lástima que no haya sido talismán puesto que el canario ha sido uno de los últimos expulsados y ya no podrá ganar el cheque por valor de 200.000 euros.

¡¡Momentazo!! Omar y @AnabelPantoja00 se reencuentran en Cayo Paloma después de casi tres meses sin verse 😍 🔴 #TierraDeNadie11 https://t.co/NzT6uvqB3J pic.twitter.com/9QTsjE0sxS — Supervivientes (@Supervivientes) June 22, 2021

La sobrina de Isabel Pantoja se prepara para vivir su último verano como soltera. El próximo mes de septiembre se dará el sí quiero con su novio en una «boda íntima», tal y como ella misma ha reconocido recientemente, que se celebrará en Canarias y no en Sevilla, tal y como estaba previsto inicialmente. Esta decisión responde a que Anabel está muy molesta porque considera que nadie ha pensado en ella. De hecho ha avanzado que «invitaré a los míos y a la familia de Omar. Quien no quiera, ni le apetezca, no le puedo obligar».