Omar Sánchez vive su noche más feliz en ‘Supervivientes’

‘Supervivientes’ ha aumentado su intensidad en los últimos días y el hambre y la fatiga empiezan a pesar a todos los concursantes. No solo a los que se encuentran como concursantes de hecho, sino también a los residentes en el destierro. Cuando el pasado jueves Omar se convirtió en el expulsado, una parte se pensaba que ya le quedaba menos para regresar a casa y volver a los brazos de su novia, Anabel, a quien tanto a echado de menos y por quien tanto ha llorado en los últimos meses. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Esta noche en ‘Tierra de nadie’ se conocía el nombre del expulsado definitivo, una papeleta repartida a partes iguales entre el propio Omar, Lola y Palito.

¡¡Momentazo!! Omar y @AnabelPantoja00 se reencuentran en Cayo Paloma después de casi tres meses sin verse 😍 🔴 #TierraDeNadie11 https://t.co/NzT6uvqB3J pic.twitter.com/9QTsjE0sxS — Supervivientes (@Supervivientes) June 22, 2021

Mientras que para las dos chicas la noche de los martes se había convertido en “su noche”, pues hasta la fecha habían logrado quedarse invictas en la pequeña isla, disfrutando de su mutua compañía, para al canario se le abría la oportunidad de volver a casa para continuar con su vida de siempre. Pero en la vida no hay nada seguro, tal y como ha quedado demostrado en este ‘Tierra de nadie’.

Pero antes de llegar al momento de conocer cuál de los tres debía regresar a España, ha tenido lugar uno de los reencuentros más esperados de toda la edición, el de Omar y Anabel Pantoja. El pasado miércoles, poco después de conocer que el deportista era el expulsado, la sobrina de Isabel Pantoja cogía un avión rumbo a Honduras para darle una sorpresa. Desde entonces, la joven ha estado disfrutando de la mejor cara de la isla, hasta que esta noche por fin se ha visto las caras con su chico.

Como nada es ‘fácil’ en ‘Supervivientes’, Omar ha tenido que estar un rato escarbando en la arena para recopilar varias pistas que le llevaban a su Canarias natal, pero no ha sido hasta que una ‘palmera’ con una pinta un poco rara se ha abalanzado hacia él cuando se ha dado cuenta de que no estaba solo. Tras la sorpresa inicial, la pareja se ha besado y abrazado con gran pasión, demostrando lo muchísimo que se han echado de menos.

“¡Estás maravillosa!”, ha piropeado Omar a Anabel, tras echarle una buena mirada y fijarse en el gran cambio físico que ella también ha sufrido, pues decidió someterse a una liposucción. El shock ha sido grande para él, que no dejaba de mostrar su incredulidad mientras su chica no dejaba de tocarle, abrazarle y besarle.

Y así, muy juntos y agarrados, le ha hecho una preciosa declaración de amor que ha provocado que Pantoja se haya deshecho en lágrimas: “Para mi desde que la conocí es una persona muy importante, me ha enseñado a querer y lo importante que es la familia. Hemos llorado y reído juntos y hemos luchado, y seguimos así de bien. Espero que podamos casarnos prontos y vivir la vida juntos”.



“No quiero que esto sea un drama, sabéis que lo he pasado mal y él es mi familia. Lo necesitaba, pero quiero que se quede hasta el final. Quiero que aproveche la oportunidad. Se merece lo mejor. Lo que tiene él no lo tiene ninguno”, ha sido la respuesta de Anabel, que no dejaba de insistirle en su chico en que debía quedarse, mientras que él le decía las ganas que tenía de volver a casa.

La hora de la verdad

El misterio se ha resuelto poco después, cuando Carlos Sobera ha pronunciado el nombre del expulsado definitivo: Palito Dominguín. Nadie se lo esperaba, mucho menos la joven, quien tras varias semanas sin separarse de Lola ha visto como su aventura ha llegado a su fin. Tantas horas juntas las han convertido en grandes amigas y su despedida ha sido muy emotiva, sobre todo por parte de la leonesa, que se ha roto de dolor.

Quizás no era el resultado que Omar Sánchez se esperaba en un primer momento, pero con él ha descubierto algo: el público quiere que se quede y tiene su favor, convirtiendo esta noche en una muy especial para él.